Se cumplió primera jornada de racionamiento en Medellin: este martes le corresponde al circuito 2

Ya comenzaron oficialmente las restricciones en el servicio de agua en las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín. La medida, adoptada por Empresas Públicas de Medellín e iniciada este lunes, busca hacer frente a la reducción de los caudales provocada por el fenómeno de El Niño.

El plan, que se extenderá durante todo septiembre, contempla cortes entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana y para mitigar la medida, se habilitaron seis rutas de suministro de agua potable con carrotanques que operarán de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche.

La decisión responde a un déficit en las fuentes hídricas de la ciudad, que actualmente aportan 900 millones de litros frente a un consumo diario que asciende a los 940 millones. Estas suspensiones temporales impactan directamente a 109.235 usuarios, lo que equivale a unas 300.000 personas distribuidas en seis comunas.

"En el diario, que siempre mantenemos, pues, que la lava de la ropa, el baño, todo, todo lo que normalmente, pues, usamos el agua. Está como difícil la cosa de que nosotros trabajamos de de 4 de la tarde a una de la mañana. Nos va a perjudicar un poquito para la cosa del agua. La verdad sí es un poco delicado, pues, el tema, pero entendemos, pues, el lo del racionamiento, la crisis que hay en ese momento", dijeron algunos ciudadaos afectados.



Para este 1 de septiembre, el esquema de interrupción avanza en barrios específicos de la comuna 3 cómo Manrique Oriental y Santa Inés; en la comuna 4 con Manrique Central Dos; en sectores de la comuna 8 como Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, Llanaditas y La Mansión.

Asimismo, el corte cobija a los barrios Alejandro Echavarría y Caicedo en la comuna 9, y a los sectores de Los Ángeles y Boston en la comuna 10, La Candelaria.

Publicidad

"De pronto, lo del baño, las necesidades, pues, de que tengamos que ir al baño para lavar los trastes, pues, es lo único que nos afecta. Pues, nosotros sí nos perjudica bastante, porque tenemos 3 perritos, 3 gatos. Hay que cocinar, por ejemplo, nosotros cocinamos. Una de las 3 recojo y no, tampoco mucho, porque como se va, pues, tan tarde, no creo que nos afecte mucho", aseguraron vecinos de los sectores impactados.

Desde EPM recordaron que, de persistir las condiciones climáticas y el desbalance en los caudales, el proceso de racionamiento podría extenderse a otros sectores y prolongarse durante el próximo mes, por lo que hicieron un llamado urgente al ahorro y al consumo responsable del recurso hídrico.