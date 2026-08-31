Así se preparan los ciudadanos ante racionamiento de agua en Medellín: comercios se verán afectados

Existe preocupación en el sector comercial de Medellín ante las interrupciones en el servicio de agua programadas por EPM durante todo septiembre. La medida impactará a cerca de 300 mil habitantes del nororiente de la ciudad.

Frente a este panorama, comerciantes de la carrera 45 en Manrique, uno de los sectores más tradicionales y de mayor afluencia, ya proponen alternativas para ahorrar el recurso sin golpear la economía nocturna. Sebastián Palacio, presidente de Asomanrique, señaló que la principal inquietud radica en los horarios planteados, pues iniciar los cortes a las seis de la tarde coincide con el pico de operación de bares, restaurantes y discotecas, poniendo en riesgo miles de empleos.

"Entonces, ahí se van a ver afectadas los bares, los restaurantes, las discotecas y toda la economía nocturna que hay alrededor de estos establecimientos. Esto es un plan piloto para la zona nororiental, pero más adelante esto va a afectar a toda la ciudad si esto no se toma desde ya con mucha seriedad en cómo va a afectar y cómo se va a trabajar con el comercio nocturno", afirmó.

Por su parte, Iván Darío Pasos, presidente de la Asociación de Comerciantes de las comunas 5, 6 y 7, respaldó la necesidad de ahorrar agua ante una posible agudización del Fenómeno de El Niño, pero criticó que la medida haya sido tomada de forma unilateral por las autoridades.



"Hacen un plan de cortes de agua para 14 días en el mes de septiembre. Una propuesta que nosotros les decimos es que cómo van a quitar el agua los fines de semana y los negocios nocturnos y los restaurantes los vamos a a terminar perjudicando. La propuesta tiene que ser más flexible, que nosotros queremos apoyar al a la a la ciudad y al cambio climático, pero tampoco queremos quebrarnos", señaló.

Para no apagar la economía de la zona, los gremios le proponen un acuerdo directo a EPM: extender el periodo de racionamiento de 14 a 15 días, pero concentrando las suspensiones exclusivamente los lunes, martes y miércoles, de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. Con esta fórmula argumentan que se protegen las ventas del fin de semana y la dinámica diurna, compensando el volumen de ahorro con un día adicional de restricción.

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Los líderes insistieron en que no se oponen al ahorro del agua, sino a la forma en que se planearon los cortes, por lo que solicitaron concertar estrategias que protejan tanto el recurso hídrico como el empleo y la actividad económica.

Entre tanto, la comunidad de sectores como Campo Valdés 1, en la Comuna 4 - Aranjuez, se prepara recolectando agua en baldes para suplir la preparación de alimentos, el aseo de mascotas y actividades laborales como el lavado de vehículos.

"Lo que más nos afectaría sería lo del baño, la necesidad después de que tengamos que ir al baño para lavar los trastes". "A nosotros sí nos perjudica bastante, porque tenemos 3 perritos, 3 gatos. Hay que cocinar, por ejemplo, nosotros a ellos les cocinamos. También, obviamente, limpiar todo lo que ellos hacen". "Yo por ahí a las 3:00 P.M recojo y tampoco mucho, porque como se va, ya tan tarde, uno a esa hora ya terminaba el quehacer, pues, lo normal, los alimentos y todo. Entonces, no creo que nos afecte mucho", manifestaron varios residentes de la zona.

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Los ciudadanos expresaron su malestar por el impacto en quienes madrugan antes de las 5:00 a.m. y cuestionaron por qué las interrupciones no se aplican en sectores como El Poblado y Laureles.