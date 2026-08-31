Gobernador de Antioquia pide intensificar operaciones tras secuestro de comerciante en Segovia

Aunque en las últimas horas fueron liberados tres hombres que estaban en poder del Clan del Golfo en Anorí, en otras localidades del Nordeste antioqueños sigue el temor por los hechos violentos.

Esto por cuenta del secuestro hace tres días de Luis Alexander López Restrepo, un reconocido comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia que habría sido abordado por hombres desconocidos en medio de una actividad organizada por la administración local en la vereda Carrizal, limítrofe con el municipio de Remedios.

Según el reporte oficial la víctima fue a una feria campesina que se desarrollaba en la zona, sostuvo un diálogo por unos minutos con varias personas que se le acercaron y cerca de una hora y media después se retiró del lugar, momento desde el cual se desconoce su paradero.

Una de las hipótesis que cobra mayor fuerza sobre la desaparición del comerciante tiene que ver con un secuestro extorsivo, toda vez que unas tres horas después de perder todo rastro, su familia recibió una videollamada donde la víctima manifestó que debían pagar la suma de seis mil millones de pesos por su liberación. Sobre este delito, el gobernador Andrés Julián Rendón le pidió a la Fuerza Pública fortalecer su accionar contra los grupos ilegales, ante el crecimiento del 70% de las disidencias y el 60% del Clan del Golfo durante los cuatro últimos años.



"Hay que arreciar las operaciones, hay que poner a funcionar las capacidades que hoy tienen, así sean estrechas y cortas de la fuerza pública. Y los gaulas, hay que recuperar la capacidad operativa de los gaulas. Tenemos que ponerlos a trabajar y a perseguir la extorsión, y a quienes la están perpetrando, amedrentando a familias en el Norte, en el Nordeste del departamento", indicó el mandatario seccional.

Frente a la crítica situación de orden público en esa subregión antioqueña, En diálogo con Blu Radio el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, manifestó que lo que está en disputa es un corredor estratégico para la movilidad y conexión entre el Norte y Bajo Cauca del departamento, sobre el río Nechí. Sin embargo, reconoció que sigue siendo insuficiente el componente de fuerza pública para un territorio tan remoto y amplio.

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"Hemos tenido consejos de seguridad desde el ministro. Anterior nos garantizó que iban a tomar el control de eso, pero el ejército tiene sus limitaciones. No tiene, ellos mismos nos han dicho que no tienen las capacidades, que antes les tocaba atender a Nuri, ahora les toca atender 3 municipios", apuntó.

En la zona de los hechos ya avanzan las labores de la fuerza pública para dar con el paradero de López, así como identificar plenamente a los responsables de esta situación.

En esa jurisdicción tiene injerencia la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo, así como el frente José Antonio Galán del ELN y el frente cuarto de las disidencias de alias ‘Calarcá’.