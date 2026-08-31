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Encontraron muerta mujer en un camping en zona rural de Envigado, Antioquia; autoridades investigan

El cuerpo de Edith Janeth Caro, de 39 años, fue encontrado en avanzado estado de descomposición en la vereda El Vallano, en límites con el municipio de El Retiro.

CTI foto referencia
Imagen de archivo. CTI foto refrencia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Las autoridades hallaron el cuerpo en avanzado estado de descomposición de Edith Janeth Caro, de 39 años, en una zona rural de Envigado, Antioquia, en circunstancias que son materia de investigación. Por ahora, se busca establecer si la mujer murió por causas naturales o si se trató de una muerte violenta.

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El hallazgo ocurrió en la vereda El Vallano, sector Cuevas del Higuerón, en límites con el municipio de El Retiro, una zona frecuentada por turistas y visitantes para realizar caminatas y actividades de senderismo.

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El caso fue reportado a la Policía por un grupo de senderistas que transitaba por el sector y encontró el cuerpo en una zona boscosa. De acuerdo con las autoridades, el sitio se encuentra aproximadamente a dos horas de camino desde el punto de acceso, lo que dificultó el ingreso de los uniformados.

Personal de la Policía de Carabineros de Envigado acudió al lugar para realizar las primeras verificaciones e inspecciones. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron entre las pertenencias de la mujer una cédula de ciudadanía que permitió establecer su identidad.

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El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que será la necropsia la que determine las causas y circunstancias de la muerte de Caro.

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"El cuerpo técnico, investigación de nuestra fiscalía, hizo la inspección técnica de y ya medicina legal es la responsable de establecer las causas probables de la muerte, y avanzamos en la investigación para esclarecer este hecho", indicó Bello.

Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras Medicina Legal adelanta los análisis correspondientes para esclarecer qué ocurrió con la mujer y cuánto tiempo llevaba sin vida en el lugar.

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