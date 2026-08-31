Tutela en Puerto Nare, Antioquia, busca proteger a 23 niños por amenaza de hipopótamos

Una acción de tutela interpuesta por un abogado en Puerto Nare exige la intervención urgente de las autoridades ante la presencia constante de un hipopótamo que pone en peligro la vida de 23 niños y jóvenes que utilizan a diario el río Nare para transportarse a su escuela.

La preocupación de la comunidad creció tras la difusión de grabaciones ciudadanas que muestran al animal navegando muy cerca de una embarcación escolar repleta de niños y jóvenes.

De acuerdo con el recurso jurídico, el ejemplar se desplaza a unos cuatro kilómetros de la desembocadura con el río Magdalena, ocupando un corredor fluvial que es utilizado tanto por los ribereños como por las rutas oficiales de transporte de estudiantes.

El río Nare, conocido también como Samaná Norte y que sirve de límite entre Puerto Nare y Caracolí, representa la única vía de comunicación y desplazamiento para las poblaciones asentadas en este cañón.



Ante este panorama, los habitantes advierten sobre el peligro inminente que representa la interacción entre la fauna silvestre y las comunidades locales.