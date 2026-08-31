En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desempleo
Cristo Rey
Combates Guaviare
Messi
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tutela en Puerto Nare, Antioquia, busca proteger a 23 niños por amenaza de hipopótamos

Tutela en Puerto Nare, Antioquia, busca proteger a 23 niños por amenaza de hipopótamos

La comunidad interpuso el recurso judicial para exigir medidas de control urgentes a las autoridades, pues los estudiantes navegan a diario en presencia de estos animales.

Hipopotamo-AFP.jpg
Hipopótamos
Foto: AFP
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Una acción de tutela interpuesta por un abogado en Puerto Nare exige la intervención urgente de las autoridades ante la presencia constante de un hipopótamo que pone en peligro la vida de 23 niños y jóvenes que utilizan a diario el río Nare para transportarse a su escuela.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La preocupación de la comunidad creció tras la difusión de grabaciones ciudadanas que muestran al animal navegando muy cerca de una embarcación escolar repleta de niños y jóvenes.

Últimas noticias

Agua.jpg
Antioquia

Así se preparan los ciudadanos ante racionamiento de agua en Medellín: comercios se verán afectados

Comerciante secuestrado en Segovia, Antioquia.jpg
Antioquia

Gobernador de Antioquia pide intensificar operaciones tras secuestro de comerciante en Segovia

De acuerdo con el recurso jurídico, el ejemplar se desplaza a unos cuatro kilómetros de la desembocadura con el río Magdalena, ocupando un corredor fluvial que es utilizado tanto por los ribereños como por las rutas oficiales de transporte de estudiantes.

Lea también:

FOTO HIPOPOTAMO BARRANCABERMEJA.jpg
Santanderes

Hipopótamo vuelve a aparecer en Barrancabermeja y autoridades piden medidas urgentes

Hipopótamo en barrio de Barrancabermeja.jpg
Santanderes

Hipopótamo genera temor tras aparecer en calles de un barrio de Barrancabermeja

El río Nare, conocido también como Samaná Norte y que sirve de límite entre Puerto Nare y Caracolí, representa la única vía de comunicación y desplazamiento para las poblaciones asentadas en este cañón.

Ante este panorama, los habitantes advierten sobre el peligro inminente que representa la interacción entre la fauna silvestre y las comunidades locales.

Relacionados

Noticias de hoy

Hipopótamos en Colombia

Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad