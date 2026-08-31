Dos viviendas destruidas y seis más en riesgo dejó deslizamiento en Bello, Antioquia

Un movimiento en masa registrado en el sector Girasoles, del barrio La Maruchenga, afectó directamente a dos viviendas y dejó un saldo de nueve personas damnificadas, entre ellas tres menores de edad y un adulto mayor.

La emergencia movilizó a los organismos de socorro hacia este sector de la Comuna 1 de Bello. Tras el deslizamiento, la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos de Bello adelantaron las inspecciones técnicas de la zona, según detalló Cristian Sánchez Marín, contratista de esa dependencia.

"Al llegar al sitio, se presenta un movimiento de tierra, el cual obstruye parte de la vía principal. En la parte alta se presenta el riesgo de 6 viviendas. Se genera la recomendación de una evacuación definitiva debido a las fallas estructurales que tienen las mismas", señaló.

Como medida preventiva, los equipos de emergencia extendieron las evaluaciones a otras seis viviendas contiguas para verificar la estabilidad del terreno y descartar nuevos colapsos.



Entre tanto, las familias de los inmuebles afectados fueron evacuadas de manera preventiva para proteger sus vidas mientras se define la habitabilidad del sector.