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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos viviendas destruidas y seis más en riesgo dejó deslizamiento en Bello, Antioquia

Dos viviendas destruidas y seis más en riesgo dejó deslizamiento en Bello, Antioquia

El deslizamiento afectó a nueve personas, entre ellas tres menores y un adulto mayor. Las autoridades de gestión del riesgo evalúan las estructuras de la zona.

derrumbe bello
Derrumbe en Bello, Antioquia.
Foto: Alcaldía de Bello
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Un movimiento en masa registrado en el sector Girasoles, del barrio La Maruchenga, afectó directamente a dos viviendas y dejó un saldo de nueve personas damnificadas, entre ellas tres menores de edad y un adulto mayor.

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La emergencia movilizó a los organismos de socorro hacia este sector de la Comuna 1 de Bello. Tras el deslizamiento, la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos de Bello adelantaron las inspecciones técnicas de la zona, según detalló Cristian Sánchez Marín, contratista de esa dependencia.

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"Al llegar al sitio, se presenta un movimiento de tierra, el cual obstruye parte de la vía principal. En la parte alta se presenta el riesgo de 6 viviendas. Se genera la recomendación de una evacuación definitiva debido a las fallas estructurales que tienen las mismas", señaló.

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Como medida preventiva, los equipos de emergencia extendieron las evaluaciones a otras seis viviendas contiguas para verificar la estabilidad del terreno y descartar nuevos colapsos.

Entre tanto, las familias de los inmuebles afectados fueron evacuadas de manera preventiva para proteger sus vidas mientras se define la habitabilidad del sector.

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