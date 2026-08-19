Con pocas horas de diferencia hallaron dos cuerpos embolsados en Bello, Antioquia

La comunidad y las autoridades en Bello no salen de la preocupación luego de que fueran encontrados dos cuerpos sin vida en dos zonas del municipio, esto con apenas unas horas de diferencia.

Ambos cadáveres fueron hallados dentro de bolsas y, hasta el momento, permanecen sin ser identificados.

El primer caso se reportó en la vía San Félix - San Pedro de los Milagros en donde se hace el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de bolsas plásticas, situación alertada por las personas de la zona a las autoridades.

A pesar de la preocupación, un par de horas después se produjo un segundo hallazgo bajo circunstancias similares. Esta vez fue en el barrio Santa Rita, en donde el cuerpo permanecía en vía pública y envuelto en bolsas plásticas y una cobija.



Por ahora, los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos de identificación y establecer las causas y circunstancias de las muertes. Además, las investigaciones buscan determinar si existe alguna relación entre ambos casos.

Cabe indicar que este doble hallazgo se suma a una serie de hechos registrados durante este año en distintos sectores del Valle de Aburrá. Según información de las autoridades, durante 2026 han sido encontrados cerca de 20 cuerpos embolsados en diferentes puntos del Área Metropolitana.

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Finalmente, los investigadores judiciales adelantan la recopilación de elementos materiales probatorios, a la vez que se busca establecer la identidad de las víctimas y determinar si estos hechos están relacionados, quizás, con estructuras criminales.