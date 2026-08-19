En una semana Medellín supera las 80 toneladas de ayudas recolectadas para afectados por terremoto

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, invitó a los ciudadanos de la capital de Antioquia a que no bajen la guardia para seguir ayudando a los compatriotas afectados por el sismo de la semana pasada.

Además, recordó que los puntos de acopio siguen vigentes, y que a la fecha se han recogido más de 80 toneladas de alimentos.

"Yo quiero felicitar a los empresarios paises, yo quiero agradecerle a la gente de Medellín por la solidaridad. Mire lo que ha pasado alrededor de estos días, más de 80 toneladas que ya hemos logrado recoger, no solo desde la Alcaldía, desde a través de bancos de alimentos, de artistas, de personas", dijo.

El alcalde Gutiérrez recalcó que los puntos de recepción están ubicados en los parques biblioteca, en las terminales de transporte, en los bancos de alimentos, en la sede de la Alcaldía, entre otros lugares de recepción, y que desde esos centros se han llevado las ayudas a las zonas afectadas.



!Más de 80 toneladas que están llegando a Chocó, que están llegando al Eje Cafetero, a ciudades como Armenia, Manizales, Pereira, pero también a municipios como Quimbaya, Salento, que quedaron tan afectados, a a municipios del Valle del Cauca, también Cali, muchos otros municipios, pero también a Quibdó", añadió el mandatario.

El alcalde de Medellín insistió en que su llamado es a seguir siendo solidarios, y que no solo las acciones se queden con el Telemaratón que realizó la Gobernación y en el que se recogieron más de $5.000 millones, o el concierto de la Alcaldía en el que se recaudaron cerca de $6.000 millones, las toneladas de ayudas que se recogieron en el Festival Buen Comienzo, o las 141 personas que donaron sangre en la seccional de la Cruz Roja.

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Gutiérrez hizo un nuevo llamado a que se sigan entregando alimentos no perecederos, así como ropa y frazadas para las familias que fueron afectadas con el sismo de la semana pasada.