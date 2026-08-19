Proponen replicar modelo de vivienda de Medellín para zonas del país afectadas por terremoto

Siguen siendo varias las iniciativas que desde la capital antioqueña se siguen conociendo para iniciar con la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

Una de ellas se plantearía este miércoles por parte del alcalde Federico Gutiérrez en medio de un encuentro que aseguró sostendrá con el presidente Abelardo de la Espriella donde manifestó que le propondrá replicar en zonas como el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero el modelo que viene desarrollando en la capital de Antioquia para impulsar el sector de vivienda.

El mandatario aseguró que, como se viene desarrollando en la ciudad a través del Instituto de Vivienda, se deben reducir las tasas de interés para que los damnificados accedan a soluciones de este tipo.

"Justo me veré con el presidente Abelardo del Espriella. Nos ha convocado a Bogotá, seguro vamos a hablar de este y de muchos otros temas. Y claro que desde Medellín tenemos que seguir solucionando el déficit habitacional, pero entender que hoy hay otra realidad también de país con lo que pasó en el terremoto", destacó.



El alcalde destacó que en Medellín se debe seguir solucionando el déficit habitacional, pero entender que actualmente hay otra realidad que exige medidas urgentes.

En este sentido, el empresariado paisa a través de Proantioquia no solo se sumó con el anuncio de aporte de 200.000 millones de pesos para la atención inicial de la tragedia, sino también con la propuesta de un modelo de Reconstrucción por Impuestos, un mecanismo temporal y extraordinario inspirado en el modelo de Obras por Impuestos.

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Lo que se ha conocido desde el territorio paisa es que esta propuesta está destinada exclusivamente a financiar proyectos de rehabilitación, recuperación, reconstrucción y reactivación en los territorios afectados por el terremoto a través de la contribución de las empresas.

"Realizar obras de infraestructura y de mejoramiento de infraestructura energética, educativa, vías, acueductos y alcantarillados es que se haga reconstrucción por impuestos. La misma lógica de obras por impuestos, pero a servicio de los municipios más afectados por la emergencia del terremoto, y que se pueda generar un equipo especializado que agilice los trámites. Necesitamos esta articulación público-privada para poder reconstruir de manera rápida", dijo

la directora de Proantioquia, Juliana Velásquez.

La propuesta también contempla crear Zonas de Reconstrucción y Reactivación; establecer un cupo especial de recursos; priorizar infraestructura social y básica; y desarrollar un título valor que permita a las empresas recuperar sus inversiones mediante el pago de impuestos o su negociación.

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También, Proantioquia planteó un equipo técnico especializado para agilizar la aprobación de proyectos, con tiempos de viabilización entre 20 y 30 días.