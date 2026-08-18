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Colombia se prepara para reconstruccion tras terremoto: Recap Blu, programa del 18 de agosto de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 18 de agosto, en Recap Blu:

  • La reconstrucción nacional tras el sismo de 7.4: El terremoto afectó a 15 departamentos y requerirá una inversión estimada de 30 billones de pesos para una reconstrucción de unos 4 años.
  • Entrevista a Óscar Ortiz, sobreviviente de la tragedia: Relató cómo se salvó junto a su esposa tras el colapso de su edificio en Dosquebradas y cómo asumen la pérdida total de sus pertenencias.
  • Disculpas y cronograma del Ministro de Vivienda: Jaime Andrés Beltrán pidió perdón por su polémico viaje de fin de semana y expuso el plan de entrega de subsidios a partir de octubre.
  • Entrevista al Representante Gabriel Becerra: Explicó los argumentos del Pacto Histórico para impulsar una moción de censura contra el ministro de vivienda y la réplica opositora programada.
  • Iniciativas benéficas de fútbol y música: Se promocionó el partido "Jugamos por Colombia" con leyendas de la selección y múltiples conciertos solidarios para apoyar a los afectados.

Escuche el programa completo aquí:

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