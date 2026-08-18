Colombia se prepara para reconstruccion tras terremoto: Recap Blu, programa del 18 de agosto de 2026

Actualizado: 18 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados este 18 de agosto, en Recap Blu:
- La reconstrucción nacional tras el sismo de 7.4: El terremoto afectó a 15 departamentos y requerirá una inversión estimada de 30 billones de pesos para una reconstrucción de unos 4 años.
- Entrevista a Óscar Ortiz, sobreviviente de la tragedia: Relató cómo se salvó junto a su esposa tras el colapso de su edificio en Dosquebradas y cómo asumen la pérdida total de sus pertenencias.
- Disculpas y cronograma del Ministro de Vivienda: Jaime Andrés Beltrán pidió perdón por su polémico viaje de fin de semana y expuso el plan de entrega de subsidios a partir de octubre.
- Entrevista al Representante Gabriel Becerra: Explicó los argumentos del Pacto Histórico para impulsar una moción de censura contra el ministro de vivienda y la réplica opositora programada.
- Iniciativas benéficas de fútbol y música: Se promocionó el partido "Jugamos por Colombia" con leyendas de la selección y múltiples conciertos solidarios para apoyar a los afectados.
Escuche el programa completo aquí: