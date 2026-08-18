En Antioquia siguen verificando daños por terremoto: en Medellín van cerca de 800 inspecciones

Aunque por fortuna Medellín no tuvo un desenlace fatal tras el terremoto que hace una semana sacudió al país y en especial al Chocó, las autoridades de gestión del riesgo en la ciudad no bajan la guardia y continúan inspeccionando las edificaciones que presentaron algún tipo de daño o que hacen parte de los reportes ciudadanos en medio de la emergencia.

A la par, profesionales de la ciudad siguen ayudando en varias zonas de Colombia, incluso el domingo regresó el grupo de bomberos que viajó a Quibdó, Pereira y Cali, tras lograr recuperar cuerpos, rescatar personas y mascotas y acompañar a las familias en medio del dolor.

Volviendo a las inspecciones en la ciudad, el mandatario señaló que ya por lo menos 16 edificaciones registraron evacuaciones temporales y que de momento no hay ningún daño estructural, del total de las 790 solicitudes que se han atendido.

El último reporte del alcalde Federico Gutiérrez da cuenta de que los ciudadanos pueden enviar fotos de las grietas o daños que evidencian en sus hogares y un equipo técnico visitará la edificación para confirmar que no haya riesgo, reiterando la importancia de que las construcciones cumplan las normas y tramiten los permisos necesarios.



"Lo que hemos determinado es que no son daños estructurales, que son algunas grietas, por supuesto, porque el temblor sacudió a Medellín y fue muy bravo. Lo que hacemos nosotros acá es una inspección visual y técnica con equipos de ingenieros, con bomberos, para darle o tranquilidad a la gente que puede seguir en sus hogares o hacer evacuaciones de ser necesario", indicó.

También aseguró que pese a que barrios como Carlos E Restrepo tienen edificaciones construidas en 1971, por fortuna tampoco hay daños estructurales. En contraste la institución educativa La Libertad, que sufrió graves daños, tiene a sus estudiantes bajo el modelo de alternancia o en trabajos virtuales, por lo que según anunció el mandatario ya van a comenzar los arreglos.

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Un dato no menor es que por lo menos el 60% de las 421 sedes educativas de la ciudad registraron algún tipo de daño, aunque más del 99% de ellas tienen clases en la actualidad.

En cuanto a otros municipios de Antioquia, hasta el momento el equipo técnico del Dagran ha realizado la inspección de 290 viviendas, 54 centros educativos, 13 iglesias, tres monumentos, cuatro alcaldías, en 26 municipios de Antioquia, para identificar afectaciones y aportar información técnica para la toma de decisiones.

La mayoría de estos municipios corresponden a las subregiones del Suroeste y Oriente, las más afectadas tras el sismo. Frente a las afectaciones se refirió el gobernador Andrés Julián Rendón.

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"Aquí, en el municipio de Andes, según reporte que nos da el alcalde, hay un poco más de 400 viviendas que van a requerir una reparación. Todavía están valorando cuántas necesitan reconstruirse de manera definitiva. Así que nosotros vamos a ir a la Asamblea Departamental con un mensaje de urgencia para que los honorables diputados nos autoricen a aplicar recursos a estos menesteres", dijo el gobernador Andrés Julián Rendón.

Por lo pronto, desde el ente departamental señalaron que estos municipios han sido priorizados por el Dagran, por lo que un equipo técnico realiza una evaluación especializada de las estructuras, identifica posibles condiciones de riesgo y orienta a las autoridades municipales sobre las medidas necesarias para proteger a las comunidades.