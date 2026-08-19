En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Libro blanco Petro
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / El 70% de viviendas afectadas por terremoto en Antioquia están en zona rural: siguen inspecciones

El 70% de viviendas afectadas por terremoto en Antioquia están en zona rural: siguen inspecciones

La Gobernación buscaría a entes nacionales para encontrar recursos que permitan la reconstrucción.

Daños terremoto en Antioquia.
Daños terremoto en Antioquia.
Foto: suministrada.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

A más de una semana de la tragedia que enlutó a toda Colombia, en Antioquia se siguen consolidando los daños que dejó el terremoto y que en su mayoría afectó a las zonas rurales del departamento en donde hoy se centran las labores.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Los datos entregados por el Dagran dejan en evidencia que cerca del 70 % de las viviendas afectadas están en zona rural, por lo que en estos lugares se priorizará al plan de recuperación departamental.

Últimas noticias

Embolsados en el Valle de Aburrá.
Antioquia

Con pocas horas de diferencia hallaron dos cuerpos embolsados en Bello, Antioquia

Edificaciones destruidas en Pereira por el terremoto.
Antioquia

Proponen replicar modelo de vivienda de Medellín para zonas del país afectadas por terremoto

Dentro de los últimos reportes entregados desde Antioquia, se deja en evidencia que los organismos de socorro han visitado más de 50 municipios afectados.

"En eso nos encontramos también, desplegando no solamente los equipos técnicos del Dagran, sino también fortaleciendo el equipo con diferentes entidades, especialmente universidades que han brindado su apoyo también para ayudarnos con esta valoración", sostuvo la directora de la entidad, Vanessa Paredes.

Por su parte, otra de las grandes preocupaciones entre las autoridades es que hay 1.500 familias con daños estructurales, no obstante, estos damnificados por el terremoto se autoalbergaron donde familias o vecinos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Finalmente, las autoridades de gestión del riesgo departamental han indicado que ante las necesidades, Antioquia le levantaría la mano al Gobierno nacional para obtener recursos que ayuden en la reconstrucción.

Relacionados

Antioquia

Vivienda

Terremoto hoy

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad