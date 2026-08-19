El 70% de viviendas afectadas por terremoto en Antioquia están en zona rural: siguen inspecciones

A más de una semana de la tragedia que enlutó a toda Colombia, en Antioquia se siguen consolidando los daños que dejó el terremoto y que en su mayoría afectó a las zonas rurales del departamento en donde hoy se centran las labores.

Los datos entregados por el Dagran dejan en evidencia que cerca del 70 % de las viviendas afectadas están en zona rural, por lo que en estos lugares se priorizará al plan de recuperación departamental.

Dentro de los últimos reportes entregados desde Antioquia, se deja en evidencia que los organismos de socorro han visitado más de 50 municipios afectados.

"En eso nos encontramos también, desplegando no solamente los equipos técnicos del Dagran, sino también fortaleciendo el equipo con diferentes entidades, especialmente universidades que han brindado su apoyo también para ayudarnos con esta valoración", sostuvo la directora de la entidad, Vanessa Paredes.



Por su parte, otra de las grandes preocupaciones entre las autoridades es que hay 1.500 familias con daños estructurales, no obstante, estos damnificados por el terremoto se autoalbergaron donde familias o vecinos.

Finalmente, las autoridades de gestión del riesgo departamental han indicado que ante las necesidades, Antioquia le levantaría la mano al Gobierno nacional para obtener recursos que ayuden en la reconstrucción.