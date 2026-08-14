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Bello y Copacabana habilitaron puntos de recolección de ayudas para afectados por terremoto

Solamente en el Norte del Área Metropolitana hay cerca de 30 puntos de donación.

Punto de recolección en Copacabana.jpg
Punto de recolección de ayudas en Copacabana, Antioquia.
Foto: Alcaldía de Copacabana
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

El departamento de Antioquia sigue siendo solidario con los afectados por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero con donaciones de alimentos, medicinas, kits de aseo y dinero que ayudará a las víctimas a empezar a rehacer su vida.

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Aunque los centros de recaudo se han centrado en Medellín, otros municipios del Valle de Aburrá se sumaron en las últimas horas a las ayudas y por ellos la Alcaldía de Bello y la Alcaldía de Copacabana anunciaron la apertura de puesto de donación.

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En Bello las personas podrán llegar hasta el Centro Comercial Parque Fabricato en donde se tendrá el punto de recepción y despacho en coordinación con la Defensa Civil Colombiana. La alcaldesa de Bello, Lorena González.

"Dispondremos de un único punto oficial para la recepción y despacho de ayudas humanitarias operado por la defensa civil. Recibiremos alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo e higiene, artículos para bebés y para mascotas, kits de noche, además de carpas, colchonetas y cobijas.

Por su parte, en el municipio de Copacabana se creó una alianza con la Cruz Roja para habilitar un punto oficial de recolección en la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social donde las personas podrán donar desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Hay que hacer claridad que solamente se estará recibiendo agua potable, alimentos no perecederos, producto de aseo personal y concentrado para mascotas. Sin embargo, no será el único punto en el municipio del Área Metropolitana.

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Tras conocer la iniciativa de la Administración Municipal, ciudadanos y comerciantes de Copacabana se sumaron a la idea y habilitaron punto de donación en los barrios Simón Bolívar, La Pradera, Fátima, La Asunción, Las Vegas, María, San Juan, Machado y en la vereda El Alvarado.

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