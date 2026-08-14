Bello y Copacabana habilitaron puntos de recolección de ayudas para afectados por terremoto

El departamento de Antioquia sigue siendo solidario con los afectados por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero con donaciones de alimentos, medicinas, kits de aseo y dinero que ayudará a las víctimas a empezar a rehacer su vida.

Aunque los centros de recaudo se han centrado en Medellín, otros municipios del Valle de Aburrá se sumaron en las últimas horas a las ayudas y por ellos la Alcaldía de Bello y la Alcaldía de Copacabana anunciaron la apertura de puesto de donación.

En Bello las personas podrán llegar hasta el Centro Comercial Parque Fabricato en donde se tendrá el punto de recepción y despacho en coordinación con la Defensa Civil Colombiana. La alcaldesa de Bello, Lorena González.

"Dispondremos de un único punto oficial para la recepción y despacho de ayudas humanitarias operado por la defensa civil. Recibiremos alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo e higiene, artículos para bebés y para mascotas, kits de noche, además de carpas, colchonetas y cobijas.



Por su parte, en el municipio de Copacabana se creó una alianza con la Cruz Roja para habilitar un punto oficial de recolección en la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social donde las personas podrán donar desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Hay que hacer claridad que solamente se estará recibiendo agua potable, alimentos no perecederos, producto de aseo personal y concentrado para mascotas. Sin embargo, no será el único punto en el municipio del Área Metropolitana.

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Tras conocer la iniciativa de la Administración Municipal, ciudadanos y comerciantes de Copacabana se sumaron a la idea y habilitaron punto de donación en los barrios Simón Bolívar, La Pradera, Fátima, La Asunción, Las Vegas, María, San Juan, Machado y en la vereda El Alvarado.