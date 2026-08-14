Antioquia, en alerta por incendios forestales: Abejorral y otros municipios atienden conflagraciones

Aumenta la preocupación en Antioquia por la ola de incendios forestales y quemas de los últimos días. Durante esta semana, Bello registró 11 emergencias de este tipo y el Dagran reportó otros 12 casos en distintos municipios. Por su parte, el Dagrd informó que en lo corrido del año ha atendido 4.268 emergencias en Medellín; de estas, 106 han sido incendios de cobertura vegetal y 24 se han presentado en lo que va de agosto.

La situación se refleja en dos emergencias que son atendidas a esta hora por los cuerpos de bomberos. Una de ellas ocurre en Boquerón, en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, donde las labores de control completan 65 horas. La otra se presenta en Bello, en el sector Manantiales, contiguo a la autopista Medellín-Bogotá, donde el incendio se reactivó en las últimas horas, en medio de una protesta ciudadana.

Mientras continúan estas labores, otros municipios también han activado sus capacidades de respuesta. En Abejorral, donde se registra otro incendio forestal, La Ceja envió siete unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y un vehículo cisterna para reforzar las labores de control.

El subintendente Giovanni Gallego, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Ceja, confirmó el desplazamiento de las siete unidades especializadas en atención de emergencias, que se sumaron a los trabajos en terreno.



"Desde el municipio de La Ceja estamos apoyando el incendio forestal que se tiene en Abejorral. 7 unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de La Ceja, también coordinamos 4 unidades de el municipio del Carmen y 4 unidades de el municipio del Retiro, 15 bomberos apoyando en territorio al municipio de Abejorral", declaró.

El apoyo incluye un vehículo cisterna con capacidad para 2.000 galones, equivalentes a unos 8.000 litros de agua, fundamental para abastecer las máquinas que trabajan en las zonas de más difícil acceso.

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De manera paralela, las autoridades de La Ceja coordinan con la Fuerza Aérea Colombiana el apoyo de aeronaves equipadas con el sistema Bambi Bucket, con el propósito de realizar descargas de agua desde el aire y reforzar las labores de control mediante un trabajo articulado entre los equipos terrestres y aéreos.

La situación hace parte de un panorama que mantiene en alerta a las autoridades. Según el Dagran, en lo corrido del año los consejos municipales han reportado 306 emergencias en Antioquia, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales y 46 a vendavales.

Solo entre julio y los primeros días de agosto se registraron 42 conflagraciones, con mayor incidencia en las subregiones del Oriente, Suroeste y Occidente.

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A esto se suman los reportes recibidos por Cornare, que ha registrado cerca de 24 incendios provenientes de 15 municipios de su jurisdicción, en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.