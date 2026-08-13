Black Hawk refuerza control de incendio forestal que obligó a evacuar 30 viviendas en Abejorral

Con un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se reforzó la atención del incendio forestal que se registra en el municipio de Abejorral, Oriente de Antioquia, donde 30 viviendas debieron ser evacuadas ante el riesgo generado por la conflagración.

La aeronave, perteneciente al Comando Aéreo de Combate No. 5, apoya desde el aire las labores de contención y extinción de los focos activos de fuego, mientras los organismos de emergencia trabajan para controlar la emergencia.

En tierra fueron activados los cuerpos de bomberos de La Ceja, El Carmen de Viboral y El Retiro, además de personal de la Defensa Civil Antioquia y 15 unidades del Ejército Nacional, como parte del operativo desplegado para atender el incendio.

La atención de la emergencia es coordinada por la Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), que articula la capacidad operativa del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.



Mientras avanzan las labores para controlar las llamas, el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo mantiene el monitoreo de la zona y la articulación con las autoridades municipales y los organismos de respuesta, con el propósito de proteger a las comunidades ubicadas en el área de influencia del incendio.

Con un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se reforzó la atención del incendio forestal que se registra en el municipio de Abejorral, Oriente de Antioquia, donde 30 viviendas debieron ser evacuadas ante el riesgo generado por la conflagración. #MañanasBlu pic.twitter.com/57tn4QvVN3 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 13, 2026