En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Black Hawk refuerza control de incendio forestal que obligó a evacuar 30 viviendas en Abejorral

Black Hawk refuerza control de incendio forestal que obligó a evacuar 30 viviendas en Abejorral

El helicópetro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana apoya las labores de contención de la conflgración en ese municipio del Oriente de Antioquia.

Black Hawk incendio Abejorral.
Black Hawk incendio Abejorral.
Foto: Captura de pantalla video suministrado.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Con un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se reforzó la atención del incendio forestal que se registra en el municipio de Abejorral, Oriente de Antioquia, donde 30 viviendas debieron ser evacuadas ante el riesgo generado por la conflagración.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La aeronave, perteneciente al Comando Aéreo de Combate No. 5, apoya desde el aire las labores de contención y extinción de los focos activos de fuego, mientras los organismos de emergencia trabajan para controlar la emergencia.

Últimas noticias

Operativo del Ejército en Briceño, Antioquia
Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos y cuatro minas antipersonales en Briceño, Antioquia

Homicidio en Itagui, Antioquia
Antioquia

Hombres armados asesinaron a guardia del Inpec afuera de la cárcel de Itagüí

En tierra fueron activados los cuerpos de bomberos de La Ceja, El Carmen de Viboral y El Retiro, además de personal de la Defensa Civil Antioquia y 15 unidades del Ejército Nacional, como parte del operativo desplegado para atender el incendio.

La atención de la emergencia es coordinada por la Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), que articula la capacidad operativa del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

Lea también:

Clan del Golfo.jpg
Antioquia

Autoridades investigan triple homicidio en zona rural de Abejorral, Antioquia

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Mientras avanzan las labores para controlar las llamas, el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo mantiene el monitoreo de la zona y la articulación con las autoridades municipales y los organismos de respuesta, con el propósito de proteger a las comunidades ubicadas en el área de influencia del incendio.

Publicidad

Relacionados

Noticias de hoy

Incendio

Publicidad

Publicidad

Publicidad