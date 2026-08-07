Autoridades investigan triple homicidio en zona rural de Abejorral, Antioquia

Un nuevo hecho de violencia se registró en el departamento de Antioquia este 7 de agosto. Las autoridades confirmaron un triple homicidio en la vereda Portugal, zona rural del municipio de Abejorral, en el oriente antioqueño.

Hasta el momento, la identidad de los tres hombres asesinados con arma de fuego no ha sido revelada por las autoridades locales y departamentales, sin embargo, este hecho fue informado por la organización Corpades a través de su cuenta de X.

“La situación ocurre en un contexto de creciente deterioro del orden público en este municipio y en la región, un riesgo que organizaciones como Corpades habíamos advertido previamente por la persistencia de fenómenos de violencia en la zona”, indicó Corpades en su trino.

Una inspección técnica en los tres cuerpos que vienen realizando agentes de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General, que se desplazaron hasta esta zona rural en Abejorral, busca recolectar la mayor información posible y material probatorio para establecer los móviles del triple homicidio, así como los autores materiales.



Otros casos en Abejorral

No es la primera vez que un triple homicidio se registra en el municipio de Abejorral. El pasado 10 de enero fueron encontrados tras cuerpos con muestras de tortura y muerte con arma de fuego en la vereda Los Rastrojos.

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En lo corrido del año, el oriente antioqueño está en alerta por la crisis en materia de seguridad, y en la que se ve perjudicada la población civil que se ve envuelta en los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

