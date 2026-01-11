Estas son las identidades de cuerpos sin vida hallados en zona rural de Abejorral, Antioquia

Se conocieron nuevos detalles acerca del grave hallazgo de tres cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Abejorral, en Antioquia.

Aunque aún las autoridades adelantan labores para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido se pudo confirmar que las víctimas encontradas en la vereda de Los Rastrojos responden a las identidades de Geovanny Arley Vargas, Edwin Danilo Pulgarín y Edwin Rivera.

Estos últimos dos habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 5 de enero y además tras la verificación del lugar donde se encontraban los cuerpos, la Policía del departamento indicó que se encontraban en alto grado de descomposición por lo que serán las investigaciones las que determinarán el lugar y fecha en la que se perpetraron estos homicidios.

Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

En medio del complejo panorama por el incremento de este tipo de delitos en el arranque de 2026, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, aseguró que dentro de las causas de las muertes violentas predominan las disputas de grupos ilegales sobre otras circunstancias como la intolerancia.



"La dinámica sigue siendo la misma, el enfrentamiento de organizaciones criminales por todo el control del territorio y por las rentas ilícitas", destacó el funcionario.

Se espera que en los próximos días se conozcan nuevas medidas por parte de las autoridades para afrontar el incremento de homicidios donde el Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Nordeste son las subregiones donde se han registrado las cifras más preocupantes.