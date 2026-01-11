En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Estas son las identidades de cuerpos sin vida hallados en zona rural de Abejorral, Antioquia

Estas son las identidades de cuerpos sin vida hallados en zona rural de Abejorral, Antioquia

Dos de las victimas habían sido reportadas como desaparecidas hace casi una semana. Estaban en alto grado de descomposición, según la Policía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad