Millonaria incautación de efectivo en Córdoba rebota en campaña de reconocidos congresistas

Las alertas por posibles riesgos electorales asociados a compra de votos golpean a la región Caribe, ya no solo por la polémica incautación realizada en La Guajira, sino también en Córdoba.

Precisamente, la reciente incautación de más de $400 millones en efectivo abren el debate por el posible uso político que se le iba a dar a ese dinero.

El vaso comunicante en esta polémica es Misael Augusto Villarreal Jorge, quien fue capturado junto a una mujer por transportar el dinero. Él, quien es exconcejal de Montelíbano, es primo de Jhon Adolfo Correa Villarreal, ex secretario de Infraestructura de este municipio.

Estos nombre no serían relevantes, de no ser porque el senador y actual candidato a repetir curul Julio Elías Chagui, recientemente publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento dirigo a 'Kuko' Correa, es decir, al mismo Jhon Adolfo que es primo del hoy capturado.



"Gracias, Kuko Correa, gracias a sus líderes y a todo su equipo de respaldo por la asistencia masiva, por abrirnos los brazos y creer con firmeza en este proyecto", publicó el senador el pasado martes en su cuenta de Instagram.

Dichas palabras acompañaron una publicación con las fotos de un evento de cierre de campaña que habría contado con la asistencia de unas 5 mil personas en un coliseo cubierto de Montelíbano.

Ahora bien, a Misael Augusto también lo señalan de haber sido muy cercano durante esta época de campaña a la actual representante a la Cámara por Córdoba y candidata al Senado, Ana Paola García.

Aunque sobre ambos casos no hay ninguna prueba que los relacione con el destino de este recurso, sus nombres salen a flote a partir de la cercanía manejada con quienes hoy están capturados por esta millonaria incautación.