Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Elecciones Colombia 2026  / ¿Con qué sector político tendría relación el concejal detenido con más de $400 millones en Córdoba?

¿Con qué sector político tendría relación el concejal detenido con más de $400 millones en Córdoba?

Mañanas Blu 10 AM indagó y conoció que el concejal suspendido, Misael Villareal, del partido de la U, es primo de Kuko Correa Villareal, quien respalda al senador Julio Elías Chagüi. Adicionalmente, este medio encontró fotos donde se ve a Villareal respaldando a la candidata Ana Paola García.

¿Con qué sector político tendría relación el concejal detenido con más de $400 millones en Córdoba?
¿Con qué sector político tendría relación el concejal detenido con más de $400 millones en Córdoba?
Por: Lina Sandoval
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

