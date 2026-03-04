Blu Radio reportó que en un operativo de control vial realizado en la mañana de este miércoles 4 de marzo en la carretera que comunica a Montería con Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio, la Policía Nacional de Colombia capturó a dos personas que se movilizaban con 434.700.000 pesos en efectivo. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Blu Radio conoció en primicia que el procedimiento fue adelantado por unidades de Tránsito, inteligencia e investigación criminal, que ubicaron un vehículo Renault Twingo en el que viajaban Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos. Durante la inspección, los uniformados hallaron un bolso negro que contenía la millonaria suma de dinero. Se habla de 400 millones de pesos.



Mapa político del concejal detenido con el dinero

Blu Radio indagó y encontró que Villarreal sería cercano a la campaña del hoy senador y candidato de la U, Julio Elías Chagüi.

Así como el primo del concejal, el líder político de esa zona, John Adolfo “Kuko” Correa Villareal, a quien el mismo senador le agradeció en un post publicado hace más de 20 horas en redes sociales. La publicación hace referencia a un evento de cierre de campaña en Montelíbano, Córdoba; el municipio hacia el que iba el concejal detenido con los fajos de dinero.

“Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este gran encuentro. Mi gratitud especial para Kuko Correa, sus líderes políticos y todo su equipo por el respaldo decidido y el compromiso demostrado”, dijo en sus redes sociales el senador Chagüi, quien además estuvo en tarima con Correa Villareal.



¿Con qué sector político tendría relación el concejal detenido con más de $400 millones en Córdoba?

Otra conexión

Blu Radio además conoció una foto del suspendido concejal respaldando a la candidata al Senado de la U, Ana Paola García, quien hizo recientemente su evento de cierre de campaña en Planeta Rica, Córdoba; lugar por donde transitaba el vehículo detenido con el dinero.

Así como se revisó presunta relación con un exalcalde cordobés que estaría buscando la Gobernación, Félix Gutiérrez.

