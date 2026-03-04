Inicia adjudicación de tramo que corresponde a la Nación para vía a corregimiento El Aro en Ituango

A pocos días de destrabarse la licencia ambiental para intervenir una zona por parte de EPM en lo que corresponde a su tramo de la vía hacia el corregimiento de El Aro en el municipio de Ituango, su materialización está cada vez más cerca tras un importante anuncio realizado por el Gobierno nacional.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, indicó que ya inició la adjudicación de las obras para construir los 5.2 kilómetros de esta vía que están a cargo de la Nación y que conectará este corregimiento con el corregimiento de Puerto Valdivia y la vía principal que conduce a la central Hidroituango.

Se trata de una inversión de 53 mil millones de pesos de los cuales un poco más de 4 mil estarán destinados a la interventoría. Entre las obras se destaca la estabilización de varios taludes y la construcción de dos puentes.

"Es una zona donde hay una deuda histórica, donde una población ha padecido el rigor del conflicto armado en Colombia. Este proyecto tiene tres hitos clave: El Aro, Puerto Valdivia y la presa".



El presidente Gustavo Petro celebró a través de su cuenta de X el anuncio sobre este proyecto que hace parte del programa Vías para la Paz. Sin embargo, nuevamente enfiló baterías contra administraciones de la región.

“Mi Gobierno logra cumplir una sentencia judicial de indemnización a las víctimas del Aro en Antioquia, que no quisieron hacer ni EPM ni las autoridades locales”, escribió.

Desde diferentes sectores la vía hacia esta zona apartada del Norte de Antioquia ha sido concebida como una forma de reparación hacia la comunidad de este corregimiento que en 1997 fue víctima de una masacre perpetrada por grupos paramilitares.

Hasta El Aro solo se puede llegar por caminos de herradura o trochas difíciles de transitar, especialmente en invierno. Esto ha dificultado históricamente el acceso de los habitantes a servicios básicos de transporte, educación, comercio y salud.