Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Inicia adjudicación de tramo que corresponde a la Nación para vía a corregimiento El Aro en Ituango

Inicia adjudicación de tramo que corresponde a la Nación para vía a corregimiento El Aro en Ituango

Serán más de 5 kilómetros donde se invertirán 53 mil millones de pesos. Nuevamente Gustavo Petro criticó a gobiernos locales por la obra.

