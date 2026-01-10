En vivo
Antioquia

Verifican hallazgo de al menos tres cuerpos sin vida en zona rural de Abejorral, Antioquia

Hasta el lugar de los hechos se traslada la fuerza pública para verificar si la situación se trata de una masacre y si el número de víctimas es mayor.

