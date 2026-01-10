Verifican hallazgo de al menos tres cuerpos sin vida en zona rural de Abejorral, Antioquia

Un nuevo hecho durante el inicio de 2026 vuelve a encender las alertas en las autoridades de seguridad en el departamento de Antioquia.

Esta vez los hechos ocurrieron en el municipio de Abejorral, oriente del departamento, donde habitantes en zona rural reportaron a las autoridades el hallazgo de al menos tres cuerpos sin vida en la vereda Los Rastrojos, a cerca de una hora y media del casco urbano de la localidad.

Hasta la zona se ha dirigido la fuerza pública para verificar la información y determinar si se trató de una masacre y si es mayor el número de víctimas.

A través de un comunicado la Alcaldía de Abejorral indicó que serán estos mismos organismos los encargados de entregar mayores detalles sobre lo ocurrido.



A través de un comunicado, la Alcaldía de Abejorral confirma que la situación reportada en la vereda Los Rastrojos es motivo de investigación. #VocesySonidos pic.twitter.com/ksC3424jQh — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 10, 2026

Este hecho aumenta la inquietud en materia de seguridad en Antioquia por un inicio de año marcado por el incremento de este tipo de hechos, y en donde en al menos cuatro casos los cuerpos de las víctimas han sido hallados en algún tipo de contenedor (bolsas, costales, cobijas, entre otros).

Hasta el 9 de enero el número de homicidios en todo Antioquia durante 2026 era 54, 30 más que en el mismo periodo de 2025 por lo que el propio secretario de Seguridad del departamento, Luis Eduardo Martínez, calificó la situación como “muy crítica” e inclusive obligó al desarrollo de un consejo extraordinario de seguridad para adoptar medidas.