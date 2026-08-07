Autoridades detectan cilindro bomba en la vía que de Ituango conduce a Medellín

Autoridades del municipio de Ituango atendieron el llamado de la comunidad por un posible cilindro bomba ubicado en plena vía, en el corredor que conduce de este municipio hacia Medellín.

Inmediatamente, personal técnico antiexplosivos de la Cuarta Brigada descubrieron que efectivamente se trataba de un cilindro de gas propano de 40 libras pintado con los colores amarillo, azul y rojo.

“El personal militar, al percatarse de la situación, acordonaron el área, la aseguraron, y apenas amaneció iniciaron las labores, primero de verificación, ya que se debe comprobar si el artefacto contiene explosivos, además se debe verificar los alrededores, también para que no haya otros explosivos sembrados”, explicó el secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general en retiro, Luis Eduardo Martínez.

Además, se alertó al personal policial disponible y se activó un plan de defensa a instalaciones cercanas. Y personal militar experto en explosivos está analizando la zona.



La situación llevo las autoridades a implementar medidas de prevención como la suspensión del transporte público intermunicipal de pasajeros, así como el tránsito de vehículos particulares.

De acuerdo con las hipótesis que manejan las autoridades, la instalación del artefacto explosivo podría haber sido por hombres pertenecientes al Clan del Golfo, a la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel, o a los Frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc.