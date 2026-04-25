Revelan identidades de heridos que dejó atentado con cilindro bomba en vía Panamericana

En los últimos minutos salieron a la luz las identidades de varias de las personas que resultaron heridas tras el atentado con cilindro bomba ocurrido en la vía Panamericana, a la altura del sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca.

El ataque, atribuido preliminarmente a estructuras armadas ilegales, deja hasta el momento al menos 10 personas muertas y 20 más lesionadas, varias de ellas en estado crítico.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hecho se registró en la mañana de este sábado cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra un autobús que transitaba por este importante corredor vial del suroccidente del país. La detonación generó una fuerte onda expansiva que afectó otros vehículos y dejó un enorme cráter en la carretera, obligando a la suspensión total del tránsito.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, indicó que se trató de “un ataque indiscriminado contra la población civil”, mientras que el presidente Gustavo Petro señaló como responsable a alias 'Iván Mordisco', cabecilla de disidencias de las Farc. “Quiero los mejores soldados para enfrentarlos”, expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.



Por su parte, organismos de socorro continúan en la zona adelantando labores de rescate y atención a los heridos. La comandante de los Bomberos de Piendamó, Lina Márquez, confirmó que en el lugar se evidencian al menos diez personas fallecidas, cifra que podría variar conforme avancen las labores de verificación.



Lista de heridos del atentado

Entre tanto, se conoció un listado preliminar con los nombres de varias personas que resultaron heridas en este atentado. Según la información recopilada, los lesionados son:



Víctor Hugo Chuvila

Mariana Valencia

Sofía Ramírez

Camilo Beta

Leidy Montoya

Franceina Navia

Lida Andrea Villani

Yuleth Montoya

Estefani Sarvia Ledezma

William Escue

Diego Escue

Fabio Vidal

Florinda Méndez

Virgelina Valencia

Gustavo Adolfo Ramírez

Florinda Camayo

Libia Flor Sánchez

Eliana Cometa

Las autoridades avanzan en la verificación de identidades y en el estado de salud de cada uno de los afectados, muchos de los cuales fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

Este atentado vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en la vía Panamericana, considerada estratégica para la movilidad en el suroccidente del país. Entretanto, la fuerza pública anunció el despliegue de un operativo especial en la zona para dar con los responsables de este hecho que enluta al departamento del Cauca.