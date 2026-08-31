No hacerlo es no contar con el servicio los próximos meses: EPM por suspensiones de agua en Medellín

El gerente de acueducto y alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Santiago Wilches Yépez, lanzó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga una dura alerta a la ciudadanía tras confirmar la implementación de interrupciones programadas de acueducto en varios sectores de Medellín.

El funcionario fue enfático en que la falta de un ahorro efectivo por parte de los ciudadanos compromete directamente la continuidad del suministro para el futuro cercano.

"Estamos en una condición más crítica en la cual, no hacerlo, significa no contar con el servicio en los próximos meses", advirtió Wilches Yépez, haciendo un llamado urgente a la conciencia colectiva ante la gravedad del panorama climático.

El fenómeno de El Niño más crítico de la historia

De acuerdo con el directivo de EPM, las condiciones climáticas actuales son extremadamente complejas y atípicas. Existe una alta probabilidad de que el actual fenómeno de El Niño sea el más crítico registrado en la historia desde que se tienen reportes en 1850, o mediciones formales desde 1950.

Wilches Yépez precisó que, aunque los meses más agudos de esta sequía se esperan para el primer trimestre del año entrante, la empresa ha decidido anticiparse. Las interrupciones del servicio, programadas de 6:00 de la tarde a 5:00 de la mañana, día de por medio, no obedecen a que el embalse de Piedras Blancas se encuentre actualmente en niveles de colapso, sino a una estrategia de planeación para controlar y mitigar racionamientos que podrían ser mucho más severos en el futuro.

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¿Por qué se restringe el servicio en comunas específicas?

Las medidas de racionamiento se concentran de manera preventiva en las comunas 1, 3, 4, 8, 9 y 10 de Medellín. Ante la inquietud de los ciudadanos sobre si en estas zonas se estaba desperdiciando el recurso, el gerente aclaró que no se debe a un consumo exagerado o deliberado en esos territorios.

La explicación es estrictamente técnica y geográfica: estas comunas dependen directamente del embalse de Piedras Blancas, el cual cuenta con la menor capacidad de regulación de todo el sistema de EPM.

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"En periodos de aproximadamente dos semanas sin lluvia, este embalse empieza a ver afectado su nivel", detalló el ingeniero, explicando por qué no es posible trasladar la medida a otras zonas interconectadas de la ciudad.

Un llamado al país: "Todos debiéramos estar en modo fenómeno de El Niño"

La mayor preocupación de las autoridades radica en el comportamiento de los ciudadanos. A pesar de las constantes campañas de sensibilización, el consumo de agua potable no solo no ha disminuido, sino que registró un incremento de 40 millones de litros durante la última semana.

Frente a esta alarmante cifra, Wilches Yépez insistió en la necesidad de suspender inmediatamente actividades de alto impacto, como el lavado con manguera de fachadas, andenes y vehículos (motocicletas, bicicletas o carros), sugiriendo que se limpien con balde y trapo.

Finalmente, el gerente de EPM sugirió que la situación de Medellín debe servir como un espejo para toda la nación, señalando que todas las empresas prestadoras de servicios públicos en el país bajo la influencia de este fenómeno climático deberían activar planes de contingencia para mitigar los impactos del desabastecimiento que se avecina.

Escuche la entrevista: