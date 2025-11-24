Cortes de agua afectarán a unos 40 barrios de Medellín y el norte del Valle de Aburrá esta semana

EPM informó nuevas interrupciones programadas del servicio de acueducto en Medellín, Bello y Girardota, debido a obras de modernización y mantenimientos preventivos en la red. Estas maniobras buscan fortalecer la infraestructura y garantizar un suministro de agua potable con mayor continuidad y calidad.

Las intervenciones se realizarán entre el martes 25 y el sábado 29 de noviembre de 2025, afectando varios sectores de la ciudad y el norte del Valle de Aburrá. La empresa hizo un llamado a los usuarios para almacenar agua con anticipación y hacer uso responsable del recurso.



Interrupciones de agua en Medellín: barrios y fechas confirmadas

En el barrio El Salvador, en la comuna 9–Buenos Aires, EPM adelantará trabajos de modernización de redes. Para ello será necesario interrumpir el servicio el miércoles 26 de noviembre, desde las 7:00 de la mañana hasta finalizar la tarde, en la carrera 37 entre calles 37 y 38 y en la calle 37 entre carreras 34 y 35.

En El Poblado, la empresa ejecutará el empalme de dos nuevos tanques de almacenamiento que abastecerán El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos y San Lucas. La interrupción está programada entre el viernes 28 de noviembre a las 3:00 de la tarde y la mañana del sábado 29.

Los cortes aplican en los siguientes rangos: carrera 15 entre calles 20C y 16A sur; calle 12 sur entre carreras 11 y 18; carrera 11 entre calles 12 sur y 9A sur; y carrera 13 entre calles 9A sur y 4 sur.



Mantenimientos nocturnos en Bello, Castilla y Girardota

En Bello, se realizará el lavado de un tanque entre el martes 25 a las 9:00 de la noche y el miércoles 26 a las 5:00 de la mañana, afectando sectores como La Cabañita, La Madera, Villa de Occidente, El Porvenir, Serramonte, Espíritu Santo y Nazareth.

En Medellín, los trabajos nocturnos impactarán barrios de la comuna 5–Castilla, como Toscana, Florencia, Boyacá, Tejelo, Castilla, Girardot y Tricentenario, en amplios rangos de calles entre la 89A y la 120, y de carreras entre la 62D y la 69.

En Girardota, habrá suspensión del servicio desde el miércoles 26 a las 9:00 de la noche hasta el jueves 27 a las 4:00 de la mañana, en sectores como El Paraíso, Portachuelo, San Antonio y San Andrés.



Recomendaciones para los usuarios durante los cortes de agua

EPM reiteró que estos trabajos son esenciales para garantizar un sistema más confiable, optimizar la operación y asegurar buena presión en el suministro. La empresa sugirió almacenar agua previamente y usarla de manera consciente mientras se restablece el servicio.

Las interrupciones programadas de menor alcance pueden consultarse en el portal oficial de EPM, donde se actualiza el estado del servicio en tiempo real.