Cortes de agua afectarán a unos 40 barrios de Medellín y el norte del Valle de Aburrá esta semana

Los cortes de agua están programados, indicó Empresas Públicas de Medellín, debido a obras de modernización y mantenimientos preventivos en la red.

