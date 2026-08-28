Por menos lluvias y mayores consumos, habrá racionamiento de agua en el nororiente de Medellín

El fenómeno de El Niño no solo está golpeando a la capital antioqueña con temperaturas más altas y menos lluvias. Los consumos de agua por parte de los usuarios se han incrementado, lo que ya ha llevado a Empresas Públicas de Medellín a anunciar medidas anticipatorias ante el recrudecimiento de la situación climática durante finales de este año e inicios de 2027.

Según estimaciones de EPM, las fuentes que abastecen los sistemas de acueductos de EPM aportan 900 millones de litros de agua, pero los consumos, solo en el último mes, ya han superado 940 millones de litros. Para suplir ese déficit, la empresa de servicios públicos anunció racionamientos del líquido desde 31 de agosto y durante todo septiembre en barrios del centro y nororiente de la ciudad.

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que la medida se tomó en estas zonas teniendo en cuenta los bajos niveles que registra el embalse de Piedras Blancas, que es el que surte esta zona de la capital antioqueña, pero además es el de más baja capacidad.

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"No es que escogimos que fueran esos territorios. Esos territorios son los primeros que se ven afectados por las deficiencias del caudal de todas nuestras fuentes. No es que de forma arbitraria y deliberada dijimos, pongamos esto en este territorio. No, es que es donde primero empieza a hacer falta el agua potable", explicó el directivo.

Los cortes de agua

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Inician desde el próximo 31 de agosto y serán entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente, pero día por medio, variando entre dos grupos o esquemas de barrios.

El esquema 1 incluye los barrios Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N° 2, en la Comuna Popular; La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de la Cima N° 1 y Versalles N° 2, en la Comuna 3 Manrique; Campo Valdés, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central, pertenecientes a la Comuna 4 Aranjuez; Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam de la Comuna 8 Villa Hermosa; y finalmente en la Comuna 9 Buenos Aires está Barrios de Jesús.

El esquema 2, cuyo primer corte de agua será el primero de septiembre, comprende los barrios Manrique Oriental y Santa Inés de la Comuna 3; Villa Hermosa, Batallón Girardot San Miguel, La Mansión y Llanaditas de la Comuna 8; Alejandro Echavarría y Caicedo que hacen parte de la Comuna 9; y Los Ángeles y Boston, pertenecientes a la Comuna 10.

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Desde EPM aseguraron que se trata de una medida provisional y se evaluará a finales de septiembre para decidir si permanece. Pronósticos de la compañía indican que para llegar al equilibrio entre la disponibilidad de agua y consumo esperan que cada persona pueda disminuir su gasto al menos en un metro cúbico al mes.

De igual manera, para abastecer los sectores afectados por el racionamiento EPM dispondrá de carrotanques y bidones en sitios estratégicos del territorio.