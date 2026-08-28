Murió Luna, una perrita que habría sido abusada en San Roque, Antioquia

¡Aberrante caso de maltrato animal en San Roque, Antioquia! Murió Luna, una perrita que habría sido abusada sexualmente. Autoridades están en la investigación exhaustiva para determinar quién está detrás del atroz caso.

La muerte de Luna, una perrita que permaneció cinco días hospitalizada tras ser encontrada con graves lesiones en una zona rural de San Roque, generó indignación y un llamado para esclarecer el caso que estaría relacionado con presunto maltrato y abuso sexual contra el animal.

Según denunciaron sus propietarias, Luna fue encontrada abandonada en un costal, en inmediaciones de una quebrada, luego de haber sufrido múltiples lesiones. El animal fue trasladado a un centro veterinario en Barbosa, donde finalmente falleció.

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La familia aseguró que la perrita presentaba lesiones internas, fractura en la columna, afectaciones en los intestinos y sangrado. Ahora solicitan que el caso no sea archivado y que las autoridades avancen en la identificación y judicialización del responsable.

Alcaldía de San Roque se pronunció

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La administración municipal rechazó los hechos y aseguró en un comunicado que la Administración Municipal se articulará con las autoridades para contribuir al esclarecimiento. El concejal de Medellín, Juan Ramón Jiménez, pidió que las pruebas sean entregadas a la Fiscalía General de la Nación.

“Y por eso hoy te pedimos el favor. Si vives en San Roque Antioquia y conoces quién cometió esta atrocidad, denúncialo. Porque el próximo puede ser otro perro, puede ser un niño o puede ser vos. Por favor, no seas cómplice”, aseguró.

Este aberrante caso se da en medio de la aprobación de la denominada ley “No más Zoofilia” que contempla penas de entre 48 y 55 meses de prisión, multas de 30 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de restricciones para adquirir, tener, cuidar o dar refugio a animales.

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Por la relevancia del caso, las autoridades deberán determinar qué ocurrió con Luna, establecer si hubo acceso carnal y definir las responsabilidades penales correspondientes.