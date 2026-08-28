No es solo ‘Primo Gay’: ‘Macho Viejo’ de las disidencias también se pasó al Clan del Golfo

No fue solo ‘Primo Gay’: alias ‘Macho Viejo’, otro cabecilla de las disidencias de las Farc en Antioquia, también habría cambiado de bando y ahora integra el Clan del Golfo. Este hombre es señalado del crimen de un soldado durante enfrentamientos en zona rural de Briceño en mayo pasado.

Recientes imágenes que han circulado en redes sociales de Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo, alias ‘Macho Viejo’, con prendas del Clan del Golfo, rodeado de drones y armas de fuego, según inteligencia militar, son interpretadas ahora por los investigadores como una señal de que las alianzas entre las estructuras armadas que operan en el norte y nordeste de Antioquia siguen cambiando de bando, además con la ofensiva del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

El hombre, señalado durante los últimos años como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc con presencia en estas subregiones, habría dejado la estructura de alias ‘Calarcá’ para incorporarse a las filas del Clan del Golfo.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, manifestó que todo lo que viene ocurriendo en materia de reacomodamientos criminales responde netamente a intereses económicos.



“Eso deja entre ver una vez más que en esto, en esta lucha fratricida que vive el país y en especial Antioquia, no hay ideología. Aquí lo que hay es un poco de criminales detrás de captar unas rentas ilegales”, aseguró.

Detrás de ese movimiento, estaría el interés por disputar y consolidar el control de las rentas ilegales, pero ocurre pocos días después de que las autoridades confirmaran una situación similar con alias ‘Primo Gay’, otro de los hombres con amplia trayectoria criminal y considerado uno de los objetivos de alto valor, incluso para las autoridades estadounidenses que mantienen una recompensa por información que permita capturarlo de hasta cinco millones de dólares.

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En el caso de ‘Macho Viejo’, su nombre aparece relacionado con diferentes acciones violentas atribuidas a las disidencias en el norte de Antioquia.

Entre los hechos que se investigan está la muerte del soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, ocurrida el pasado 4 de mayo durante enfrentamientos entre tropas del Ejército e integrantes del frente 36 de las disidencias en la vereda Palmichal, de Briceño.

Por su paradero, se mantiene la recompensa de 100 millones de pesos anunciada por autoridades departamentales.