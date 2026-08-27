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Asesinan al comandante de Bomberos de Anorí, Antioquia; buscan a los responsables

El hombre fue hallado a 4 kilómetros del casco urbano, cerca a una finca de su propiedad con impactos de arma de fuego.

Asesinado comandante de Bomberos de Anorí, Antioquia.
Asesinado comandante de Bomberos de Anorí, Antioquia.
Alcaldía de Anorí
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Hay consternación en el Nordeste antioqueño, luego de que se diera a conocer el asesinato del comandante de Bomberos de Anorí, Deibi Bernavi Arboleda Cárdenas, quien fue hallado a cuatro kilómetros del casco urbano.

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La información preliminar indica que el hombre fue encontrado muy cerca a una finca de su propiedad y, hasta donde, al parecer, llegaron hombres armados y asesinaron a Arboleda que tenía una ferretería y estaba en el negocio del gas en la región.

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Tras conocerse este vil hecho, la Alcaldía de Anorí emitió un mensaje en sus redes sociales en el que manifiesta, “comandante, su voz se apaga entre nosotros, pero estamos seguros que su ejemplo permanecerá siempre en nuestro corazón. Su entrega desinteresada, su valentía en los momentos más difíciles y su inmenso amor por nuestra tierra dejaron una huella imborrable en Anorí”.

"A su familia, amigos y compañeros de servicio, les expresamos nuestra más profunda solidaridad. Que Dios nos conceda fortaleza en este momento de inmenso dolor. Descanse en paz comandante. Su misión en la tierra fue cumplida con honor”, indicó la Administración Municipal.

De momento, las autoridades en el Nordeste antioqueño están en la recolección de la información que permita conocer con exactitud quiénes estuvieron detrás del crimen que hoy enluta al departamento de Antioquia.

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