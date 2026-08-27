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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Policía intervino manifestación a las afueras de la UdeA; bloquearon vías de Medellín

Policía intervino manifestación a las afueras de la UdeA; bloquearon vías de Medellín

Ante la negativa de diálogos, la Fuerza Pública intervino y dispersó a los manifestantes.

Intervención en Universidad de Antioquia.jpg
Tomado de @ManuelVillaMe
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Nuevamente, manifestantes a las afueras de la Universidad de Antioquia cerraron vías cercanas a la institución educativa, por lo que la Fuerza Pública tuvo que intervenir para evitar alteraciones al orden público.

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Según señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, ante la negativa a cualquier concertación, y ante la decisión de mantener el cierre, el Puesto de Mando Unificado ordenó la intervención de las autoridades correspondientes para, “recuperar el orden”.

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El funcionario señaló que, tras unos minutos, la situación fue controlada y la vía fue habilitada.

"Aquí no se negocia con quienes pretenden imponer el caos por la fuerza: se garantiza el derecho a protestar, pero también el derecho de millones a movilizarse”, indicó Villa.

En las imágenes se logra apreciar cómo un grupo numeroso de personas fue repelida usando el agua de una tanqueta de la Fuerza Pública, hecho que provocó que los manifestantes se refugiaron nuevamente en las instalaciones de la Universidad de Antioquia.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló en su cuenta de X lo siguiente:

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“Garantizamos la protesta pacífica, pero no toleramos la violencia ni las vías de hecho. Respaldamos con firmeza a nuestra Policía Metropolitana para intervenir y restablecer el orden”.

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