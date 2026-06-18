Roban computador de profesor de la UdeA que elaboró estudio con posibles inconsistencias del Dane

Profesor de la Universidad de Antioquia que elaboró estudio con algunas inconsistencias de las cifras del Dane, denunció que le robaron el computador donde tenía todo el trabajo en el sector exclusivo de El Poblado en Medellín.

Luego de volverse viral un estudio que fue liderado por el docente Edwin Torres, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, donde se concluyó que existía una diferencia significativa entre las cifras de empleo formal reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los registros administrativos de seguridad social administrados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, donde las cifras no cuadraban.

Sin embargo, luego de estar visible en los medios de comunicación, incluso acá en Mañanas Blu, explicando el estudio y defendiéndolo, en el sentido que no se trataba de un tema político.

Cuando se encontraba en un restaurante en la comuna de El Poblado, su vehículo personal estaba estacionado junto a otros en vía pública, fue hurtado por dos personas. Esto contó en Blu Radio.



“Y se volvió muy viral un estudio que hicimos en el que en el que cuestionábamos algunas de las estadísticas del Dane. Y justo ayer, más o menos en el tiempo del partido, en el primer tiempo, a las afueras de un restaurante, pues irrumpen mi vehículo, me rompen un vidrio y me roban el computador”, relató.

Sobre si este hurto tiene relación con el estudio, aseguró que no ha recibido amenazas directas, muchos mensajes intimidatorios, por eso pide que se investigue.

#Video Momento exacto en el que dos sujetos roban el computador, dañando un vidrio del carro del profesor de la @UdeA que elaboró estudio con algunas inconsistencias del @DANE_Colombia. Este jueves está instaurando las denuncias correspondientes. #MañanasBlu @FicoGutierrez pic.twitter.com/unzeHW0xBa — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 18, 2026

“Bueno, no podemos asegurar eso, pues, pero es mucha como la coincidencia y la y la casualidad. Hay un video que se alcanza a ver de un establecimiento que está cerca y es muy claro cómo dos personas llegan directamente a mi vehículo y bueno, muy profesionales, con guantes y todo”, agregó.

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Este jueves el profesor Edwin Torres está instaurando la demanda correspondiente ante la Fiscalía, debido a que las autoridades en Medellín no tenían conocimiento del caso.