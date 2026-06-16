DANE y Universidad de Antioquia enfrentados por cifras de empleo formal en Colombia

Las cifras de empleo formal en Colombia generaron una fuerte controversia tras la publicación de un estudio de la Universidad de Antioquia que cuestiona los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Mientras la entidad oficial reporta un crecimiento en la formalidad laboral, la investigación académica señala que, por el contrario, se han venido destruyendo puestos de trabajo formales en el país.

El descuadre estadístico radica en que el DANE registra 814.000 empleos formales más en comparación con el número de cotizantes reales en el sistema de seguridad social. Frente a esto, el DANE emitió un comunicado explicando que su Gran Encuesta Integrada de Hogares mide lo que las personas declaran, mientras que los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) reflejan los pagos efectuados, por lo que es natural que los resultados varíen.



Por qué no cuadran las cifras de desempleo del DANE en Colombia

El director del estudio y profesor investigador de la Universidad de Antioquia, Edwin Torres, explicó en Mañanas Blu que la investigación nació al detectar que la acelerada caída del desempleo no concordaba con el mediocre crecimiento de la economía. Según Torres, desde julio de 2024 las tendencias se divorciaron por completo: “El DANE nos muestra un empleo formal creciendo de forma acelerada, mientras PILA nos muestra un empleo formal desacelerado y decreciendo”.

El académico precisó que las diferencias son tan grandes que superan cualquier margen de error estadístico. No obstante, aclaró que la intención no es deslegitimar a la institución: "Nosotros nos negamos a pensar y ni siquiera intuir, pues, o a insinuar que el DANE está haciendo uso político de esta información".



Qué responde el DANE sobre la medición del mercado laboral

Por su parte, la entidad estatal, bajo la dirección de Piedad Urdinola, defendió la neutralidad de sus operaciones técnicas manifestando en su comunicación que “las cifras del DANE no tienen color político”. El organismo argumentó que no ha podido acceder al documento académico completo para realizar una evaluación indexada y solicitó a los investigadores el acceso al escrito técnico final.

Finalmente, desde la academia se reiteró el llamado a revisar los cuestionarios y el diseño de la muestra para determinar qué factores no se están capturando correctamente en la realidad laboral colombiana.