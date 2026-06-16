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DANE responde a UdeA: asegura que datos de empleo son ajustados a estándares internacionales

La entidad afirmó que la investigación del Alma Mater no se desarrolló bajo un sistema actualizado de datos, mientras que el docente líder del estudio afirmó que el informe no es político.

Colombia vuelve a tener imagen actualizada de su economía urbana: directora Dane por censo económico
Colombia vuelve a tener imagen actualizada de su economía urbana: directora Dane por censo económico
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

Todo un revuelo ha causado un estudio de la Universidad de Antioquia, que advierte como lo han dicho los gremios económicos del país, sobre las inquietudes por los reportes estadísticos revelados por el DANE.

A través de un comunicado, la entidad estadística afirmó que el análisis de la Universidad de Antioquia no incorpora la Actualización del Marco 2018, vigente en la Gran Encuesta Integrada de Hogares desde 2021 y publicada en la página web del DANE.

Además, advierte que, tener en cuenta ese ajuste es necesario para interpretar correctamente las cifras del mercado laboral.

En respuesta, Edwin Esteban Torres Gómez, doctor en Economía e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y líder de la investigación, recalcó que el estudio se ejecutó con parámetros y variables técnicas

"Y no lo hemos mencionado en ningún espacio y hemos sido muy cuidadosos con este tema. Nuestro estudio es un estudio netamente académico que busca entender la realidad de los datos del mercado laboral, porque nosotros permanentemente estamos revisando estos datos, y con esos datos se toman decisiones de política económica. Y lo que queremos advertir es que no entendemos las diferencias tan grandes y que empiezan a crecer, especialmente a partir de junio de 2024”, recalcó el catedrático.

Los gremios económicos del país tampoco fueron ajenos a la discusión. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI a través de un trino en su cuenta de X resaltó: “llevamos varios meses resaltando la inconsistencia entre los datos entregados por el DANE y los datos incluidos en el PILA/UGPP que es el registro oficial de personas trabajando y aportando al sistema de seguridad social”.

Además, el líder de los empresarios e industriales del país subrayó: “esta situación merece una revisión metodológica porque mucho tememos que la información que se publica regularmente no está dando información fidedigna sobre variables sociales y económicas altamente relevantes”.

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