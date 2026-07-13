Andrés Julián Rendón arremetió contra nuevo rector de la UdeA; cuestionó estado de la institución

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó fuertes críticas contra la elección del nuevo rector de la Universidad de Antioquia, Luquegi Gil, al asegurar que el cambio en la dirección de la institución no representa una renovación frente a los problemas que, según él, arrastra la institución.

Durante una intervención pública y menos de 24 horas después de la posesión de Gil, el mandatario afirmó que la universidad ha sido administrada por un mismo grupo durante los últimos 20 años, con excepción de la administración, por ejemplo, de Jaime Restrepo Cuartas. Incluso, aseguró que, dadas las circunstancias, “hubiese sido mejor haber dejado a Arboleda”, en referencia al rector saliente.

"La han estado manejando, digamos, entre casi los últimos 20 años un mismo grupo, y ya sabemos el desastre que se ha ocasionado. Una universidad donde sus profesores no dan clase", indicó el mandatario.

Rendón sostuvo que uno de los principales problemas de la institución es su situación financiera, la cual atribuyó a que, según dijo, muchos profesores de planta priorizan las labores de investigación sobre la docencia.



En ese sentido, afirmó que la Universidad de Antioquia debe contratar un elevado número de docentes de cátedra para suplir la carga académica, lo que, a su juicio, contribuye al déficit económico que enfrenta la institución.

El mandatario también cuestionó la capacidad de liderazgo de la rectoría para exigir que los docentes dediquen una mayor parte de su jornada a dictar clases, asegurando que esa medida ayudaría a resolver buena parte de los problemas financieros de la universidad.

Asimismo, criticó las condiciones de seguridad dentro del campus universitario y afirmó que la Universidad de Antioquia fue convertida en una “plaza de vicio”. Como argumento, recordó declaraciones conocidas durante investigaciones judiciales en las que integrantes de estructuras criminales mencionaron el expendio de drogas en la institución como una fuente de ingresos.