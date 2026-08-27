Camacol pide información consolidada para avanzar en reconstrucción tras terremoto

La falta de información consolidada sobre las afectaciones que dejó el terremoto en varias regiones del país dificulta definir las inversiones necesarias para avanzar en la reconstrucción, según advirtió Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, en medio de Expocamacol, feria que se estará realizando en Medellín hasta el 29 de agosto.

Durante el evento, el dirigente gremial señaló que la primera recomendación del sector al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es contar con información confiable, debido a que, inicialmente, se presentaron diferencias en los formatos utilizados por municipios y departamentos para reportar los daños, situación que dificulta consolidar los datos.

"La primera recomendación del gremio es información clara, precisa, confiable. Todavía se está en ese proceso. Ha sido tan dispendioso el tema porque están, no solo en 5 departamentos concentrados, sino hay 12 departamentos afectados, que hay mucha parte rural. Todavía el país no tiene todas las cifras, se van consolidando y se van actualizando", indicó Loaiza.

Según indicó, actualmente se trabaja en una metodología unificada que permita que la información sea comparable y pueda sumarse para determinar la magnitud de las necesidades. También aclaró que los datos no están siendo negados al sector, sino que se entregan y actualizan de manera permanente, aunque el proceso de consolidación todavía no ha terminado.



En el caso de Antioquia, Camacol ofreció a la Gobernación un equipo de arquitectos e ingenieros, incluidos especialistas en patrimonio, para apoyar la evaluación de cerca de 70 iglesias afectadas, muchas de ellas de carácter patrimonial y con varios años de antigüedad. La propuesta busca aportar capacidades técnicas para determinar las condiciones de estas edificaciones y establecer las intervenciones necesarias.

"Un equipo de arquitectos e ingenieros, incluso hay doctores en patrimonio, no los tiene el resto del país puestos a disposición de las autoridades y el departamento para que los acompañen en esa evaluación", manifestó el gerente de Camacol Antioquia.

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Loaiza también destacó que la Federación de Cafeteros ha dispuesto profesionales para evaluar viviendas y edificaciones en zonas rurales, lo que se suma a los esfuerzos del gremio de la construcción, con el fin de determinar cuáles pueden ser reparadas, cuáles requieren demolición y reconstrucción y cuáles deben ser objeto de reubicación.

De acuerdo con el balance a la fecha, son 12 los departamentos afectados, aunque cinco concentran buena parte de los daños; el proceso de reconstrucción podría extenderse entre tres y cuatro años y requerir inversiones cercanas a los $40 billones.

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Camacol también señaló que el sector privado ha ofrecido financiación, maquinaria, equipos, consultoría y capacidad técnica para apoyar las obras que liderará el Fondo Milagro, cuya cabeza es el empresario paisa Jaime Uribe Tamayo, quien finalmente no pudo asistir al evento académico en Medellín a causa de sus ocupaciones.