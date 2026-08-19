Camacol pide régimen especial para afrontar crisis de vivienda por el terremoto

El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, aseguró en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que el sector de la edificación en Colombia atraviesa un escenario complejo, agravado por los estragos del reciente terremoto.

El dirigente gremial informó que las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) reflejan que la construcción de edificaciones registró una caída superior al 3 % en el segundo trimestre, completando 12 trimestres consecutivos de contracción.

Frente a la atención de la emergencia, Herrera enfatizó que los mecanismos tradicionales de subsidios no bastan para cubrir la magnitud de los daños que dejó el movimiento telúrico.

"La política ordinaria de Mi Casa Ya, por ejemplo, de vivienda de interés social, no es suficiente para atender la tragedia del sismo", afirmó el líder gremial.



Herrera explicó que es "urgente que se unifique la metodología para la recolección de la información" que califica el deterioro de los inmuebles, lo que permitirá definir los costos definitivos y las modalidades de intervención para cerca de 130.000 viviendas afectadas.

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Foto: Camacol

Rediseño de la política pública e inversión

El presidente de Camacol sostuvo que el costo de la reposición y reparación de las estructuras impactadas por el sismo se estima en 24,5 billones de pesos, dentro de una reconstrucción total proyectada en 30 billones.

Publicidad

Indicó que el Ministerio de Hacienda debe definir las fuentes de financiación, recalcando que el proceso "claramente va a requerir gasto público" sumado a los aportes del sector privado.

Para la movilización de capitales, el vocero propuso revisar los presupuestos de inversión no ejecutados en distintas entidades, flexibilizar los recursos de regalías e impulsar el esquema de obras por impuestos. Manifestó que esta última herramienta debería aplicarse "más allá de los municipios PDET a los municipios afectados".

Trámites y licencias de construcción

En materia de ordenamiento territorial, Herrera señaló la necesidad de agilizar los trámites de licenciamiento sin descuidar la revisión de los cálculos estructurales. Asimismo, instó a promover proyectos de renovación urbana y habilitar suelo seguro, recordando los riesgos de la edificación informal.

Publicidad

"Entre el año 2005 y el año 2018, por lo menos 1.600.000 viviendas en Colombia se construyeron sin cumplir requisitos legales", aseveró Herrera para argumentar la importancia de mantener la cultura de la planeación y la construcción sismorresistente.

Finalmente, frente a las tasas de interés para créditos de construcción, que se ubican cerca del 15 %, Herrera señaló que existe una restricción tanto de oferta como de demanda. Mencionó que se debe entablar un diálogo con el sistema financiero para explorar opciones de reducción de tasas que ayuden a dinamizar la recuperación económica y habitacional.