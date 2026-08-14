Así funciona el mecanismo de obras por impuestos que financiaría la reconstrucción en Colombia

En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, explicó el funcionamiento del esquema de obras por impuestos y su aplicación prevista dentro de las medidas para atender la reconstrucción del país.

El directivo señaló que el sistema permite a las empresas destinar directamente sus tributos a proyectos territoriales.

En vez de pagar directamente impuestos al fisco nacional, presentar proyectos o sumarse a proyectos de reconstrucción en los territorios como pago en especie de esos impuestos, con la ventaja infinita de que se aplican los recursos de una forma muchísimo más expedita y con mayor eficiencia Sostuvo Calle.

¿Cómo funciona el mecanismo de obras por impuestos?

Explicó que la dinámica opera mediante la estructuración previa de los proyectos. "Hay que reconstruir 500.000 viviendas en alguna ciudad del país. Entonces se diseña y se estructura un proyecto que es aprobado realmente por la Agencia Nacional de Tierras, debería ser usualmente como funciona este mecanismo, o por la Planeación Nacional", indicó.

El presidente del Grupo Argos detalló que, tras la aprobación, las firmas ejecutan la obra en lugar de girar el efectivo. "En vez de girar directamente esos recursos para pagar el impuesto de renta, pues realmente se compromete uno a ejecutar esos recursos haciendo un proyecto de reconstrucción de vivienda en el país", afirmó.



Calle destacó la eficiencia presupuestal demostrada en intervenciones anteriores. Explicó que la compañía realizó "el mejoramiento de una vía en Dabeiba", donde "el presupuesto realmente de la fase 1 de ese proyecto eran 18.000 millones de pesos" y terminaron entregando la obra en menor tiempo del presupuestado y "devolviendo el 50 % de los recursos".

Presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle Foto: Blu Radio

El directivo manifestó que actualmente "hay un techo que, dada la gravedad de la emergencia, pues se queda muy cortico", pero confía en que el Gobierno nacional busque "incrementarlo de forma significativa" dentro del Fondo Milagro.

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Finalmente, destacó la disponibilidad técnica de su ecosistema para aportar módulos capaces de levantar casas en 45 días y estructuras de dos pisos para diez familias en 90 días, sumando además una donación conjunta de 13.000 millones de pesos junto al artista Nicky Jam para impulsar las obras.