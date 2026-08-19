Accidente múltiple en la vía Panamericana, en Manizales, deja al menos seis vehículos involucrados

Al menos seis vehículos se vieron involucrados en un violento accidente registrado hacia la 1:45 p. m. de este miércoles en la vía Panamericana, en Manizales. Las primeras versiones apuntan a que un camión habría sufrido una falla en los frenos y desencadenó el choque.

De acuerdo con la información preliminar, el camión habría quedado sin frenos y terminó chocando contra un vehículo del Cuerpo de Bomberos y una ambulancia que transitaban por el sector.

Tras el primer impacto, tanto el carro de bomberos como la ambulancia habrían terminado colisionando contra una motocicleta. La magnitud del accidente generó una emergencia en este importante corredor vial de la capital de Caldas.

El siniestro también involucró vehículos que circulaban en el carril contrario. Según las primeras informaciones, un automóvil quedó debajo de un camión que sufrió un volcamiento lateral tras el impacto.



Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre personas heridas o la gravedad de las posibles lesiones ocasionadas por el accidente múltiple.

Organismos de emergencia y autoridades se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y adelantar las labores correspondientes. También se espera que se determine cómo ocurrió exactamente la cadena de colisiones.

Al menos seis vehículos están involucrados en un violento accidente registrado hacia la 1:45 p. m. de este miércoles en la vía Panamericana, en Manizales. Según las primeras informaciones, un camión se habría quedado sin frenos y chocó contra un carro de bomberos y una… pic.twitter.com/XsIPyByQ91 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 19, 2026

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El accidente genera afectaciones en la movilidad por la vía Panamericana, mientras avanzan las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

Se recomienda a los conductores que transitan por este corredor vial mantener la precaución y atender las indicaciones de las autoridades mientras se normaliza la circulación.