Tras 20 años entregan el cuerpo de un falso positivo que viajaba a Medellín a ver a los silleteros

Una dolorosa historia de ausencia que se prolongó por más de dos décadas llegó a su etapa de cierre, luego de que las autoridades humanitarias confirmaran la identificación y entrega de los restos de un joven que había desaparecido en el año 2004 tras viajar a Medellín.

El caso se remonta al domingo 8 de agosto de 2004, cuando Giovanni Gutiérrez Peña, de 20 años, salió de su vivienda en San Pedro de los Milagros rumbo a la capital antioqueña para presenciar el tradicional Desfile de Silleteros, momento desde el cual su familia perdió todo rastro.

Según relató su hermana Nancy, doña Magnolia Gutiérrez, su madre, dedicó el resto de sus días a buscarlo incansablemente por las calles, enfrentando la constante angustia de no saber el paradero del joven, quien padecía problemas de adicción y salud mental.

"Mi mamá empezó a buscarlo con dos señores, se llama Leonel Gallego y el difunto Arcesio Ríos, el dueño de la funeraria asunción. Ya después no, en ese tiempecito no lo encontraron. Ya después se fue mi exesposo, y también lo buscaron con mi mamá y no lo encontraron", relató.



Años atrás, un familiar había reconocido su fotografía en televisión tras su hallazgo sin vida en el municipio de Santuario, pero debido al deterioro en la salud de su madre, quien falleció en 2010 sin poder sepultarlo, el proceso institucional quedó inconcluso.

La respuesta definitiva llegó recientemente para su hermana Nancy, gracias a las labores del Plan Regional de Búsqueda del Oriente Antioqueño. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas confirmó que el cuerpo de Giovanni había sido recuperado el 13 de octubre de 2025 en el cementerio municipal de Rionegro, donde se adelantan intervenciones en bóvedas con restos no identificados.

Publicidad

"Me siento tranquila porque ya lo encontraron, ya le di cristiana sepultura, ya está en un lugar más tranquilo, donde yo pueda visitarlo", manifestó Nancy.

Tras un riguroso análisis forense y la solicitud oportuna de la familia, los investigadores lograron cruzar los datos para dar con su plena identidad, un proceso catalogado por el enlace de víctimas municipal, Javier Garcés, como un logro significativo para la región.

"La facilidad con que se dio la entrega de esta primera persona en tan poquito tiempo es un significado bastante grande. Para mí, primero, como enlace de víctimas del municipio, y segundo, para conocimiento de la misma población", señaló.

Publicidad

El pasado 24 de julio de 2026 se llevó a cabo la ceremonia de entrega digna en San Pedro de los Milagros, permitiendo que los seres queridos de Giovanni le dieran el último adiós después de 22 años de incertidumbre.

Las cifras oficiales recuerdan la magnitud de esta problemática en el país, donde el universo de falsos positivos en el municipio de San Pedro de los Milagros es de 1.092, mientras que en el departamento el registro asciende a 27.613 y en Colombia a 137.000.