IA, salud mental y tecnología tras el terremoto: 14 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 14 de ago, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 14 de agosto:
- Inteligencia artificial e innovación: el programa analizó las tendencias de tecnología e IA abordadas en el evento de la ANDI en Cartagena, especialmente su impacto en la educación, las empresas y el empleo del futuro.
- Salud mental y tecnología: hablaron sobre aplicaciones de bienestar emocional y los cuestionamientos alrededor de algunas startups, además de recomendar plataformas digitales de apoyo psicológico ante el impacto emocional de la emergencia por el terremoto en Colombia.
- Terremoto y teorías de conspiración: analizaron los videos de objetos luminosos vistos tras el sismo y desmintieron especulaciones sobre ovnis, drones y supuestas tecnologías capaces de provocar terremotos, haciendo un llamado a no compartir información no verificada.
- Series y entretenimiento: Miguel Garzón participó como invitado para hablar sobre los estrenos de Lanterns en HBO Max y la cuarta temporada de Ted Lasso en Apple TV+.
- IA para las empresas: David Ortiz, CEO de Siigo, fue entrevistado sobre cómo la inteligencia artificial puede automatizar procesos, analizar datos y ayudar a las pymes a tomar mejores decisiones y crecer de manera sostenible.
Escuche el programa completo acá: