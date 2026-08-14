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IA, salud mental y tecnología tras el terremoto: 14 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 14 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 14 de agosto:

  • Inteligencia artificial e innovación: el programa analizó las tendencias de tecnología e IA abordadas en el evento de la ANDI en Cartagena, especialmente su impacto en la educación, las empresas y el empleo del futuro.
  • Salud mental y tecnología: hablaron sobre aplicaciones de bienestar emocional y los cuestionamientos alrededor de algunas startups, además de recomendar plataformas digitales de apoyo psicológico ante el impacto emocional de la emergencia por el terremoto en Colombia.
  • Terremoto y teorías de conspiración: analizaron los videos de objetos luminosos vistos tras el sismo y desmintieron especulaciones sobre ovnis, drones y supuestas tecnologías capaces de provocar terremotos, haciendo un llamado a no compartir información no verificada.
  • Series y entretenimiento: Miguel Garzón participó como invitado para hablar sobre los estrenos de Lanterns en HBO Max y la cuarta temporada de Ted Lasso en Apple TV+.
  • IA para las empresas: David Ortiz, CEO de Siigo, fue entrevistado sobre cómo la inteligencia artificial puede automatizar procesos, analizar datos y ayudar a las pymes a tomar mejores decisiones y crecer de manera sostenible.

Escuche el programa completo acá:

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