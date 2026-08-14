IA, salud mental y tecnología tras el terremoto: 14 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 14 de agosto:



Inteligencia artificial e innovación: el programa analizó las tendencias de tecnología e IA abordadas en el evento de la ANDI en Cartagena, especialmente su impacto en la educación, las empresas y el empleo del futuro.



el programa analizó las tendencias de tecnología e IA abordadas en el evento de la ANDI en Cartagena, especialmente su impacto en la educación, las empresas y el empleo del futuro. Salud mental y tecnología: hablaron sobre aplicaciones de bienestar emocional y los cuestionamientos alrededor de algunas startups, además de recomendar plataformas digitales de apoyo psicológico ante el impacto emocional de la emergencia por el terremoto en Colombia.



hablaron sobre aplicaciones de bienestar emocional y los cuestionamientos alrededor de algunas startups, además de recomendar plataformas digitales de apoyo psicológico ante el impacto emocional de la emergencia por el terremoto en Colombia. Terremoto y teorías de conspiración: analizaron los videos de objetos luminosos vistos tras el sismo y desmintieron especulaciones sobre ovnis, drones y supuestas tecnologías capaces de provocar terremotos, haciendo un llamado a no compartir información no verificada.



analizaron los videos de objetos luminosos vistos tras el sismo y desmintieron especulaciones sobre ovnis, drones y supuestas tecnologías capaces de provocar terremotos, haciendo un llamado a no compartir información no verificada. Series y entretenimiento: Miguel Garzón participó como invitado para hablar sobre los estrenos de Lanterns en HBO Max y la cuarta temporada de Ted Lasso en Apple TV+.



Miguel Garzón participó como invitado para hablar sobre los estrenos de Lanterns en HBO Max y la cuarta temporada de Ted Lasso en Apple TV+. IA para las empresas: David Ortiz, CEO de Siigo, fue entrevistado sobre cómo la inteligencia artificial puede automatizar procesos, analizar datos y ayudar a las pymes a tomar mejores decisiones y crecer de manera sostenible.

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