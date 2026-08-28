Recompensa de $100 millones para esclarecer asesinato de comandante de bomberos en Anorí 

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para esclarecer el asesinato del comandante de Bomberos de Anorí. La Alcaldía decretó 3 días de luto por el crimen

El municipio de Anorí no sale del asombro, luego de que se conociera el vil asesinato de Deibi Arboleda Cárdenas, el hombre que llevaba 11 años como comandante de Bomberos y que fue hallado muerto en la vereda Las Lomitas en donde, al parecer, tenía una propiedad.

Arboleda fue encontrado con varias heridas de arma de fuego en su cuerpo por sus mismos compañeros de los Bomberos de Anorí y, a pesar de que no se conoce quiénes podrían estar detrás del crimen, las autoridades están tras los autores del homicidio.

La Gobernación de Nacional, a través de la Secretaría de Seguridad, anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a las personas detrás del asesinato de Arboleda que vivía hace cerca de 20 años en Nordeste antioqueño.



Desde el Gobierno de Antioquia lamentamos el asesinato de Deiby Arboleda, comandante del Cuerpo de Bomberos de Anorí. Mi solidaridad y abrazo para su familia, sus seres queridos y todos los bomberos que hoy despiden a uno de los suyos.



Las autoridades ya cuentan con indicios… pic.twitter.com/rPWIFuaNiL — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 28, 2026

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó en su cuenta de X que, “las autoridades ya cuentan con indicios sólidos que podrían conducir a los responsables".

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"Esperamos que la justicia actúe con celeridad, que las investigaciones avancen rápidamente y que este crimen no quede en la impunidad”.

El secretario de Gobierno de Anorí, Isaí Cortés, aseguró que las autoridades locales decretaron tres días de luto por la muerte del hombre que sirvió a las comunidades durante casi una década.

“El comandante era, además, un reconocido comerciante del municipio, una persona trabajadora, luchadora. Desconocemos completamente si de pronto venía siendo objeto de algún tipo de amenaza o extorsión. Ya serán las autoridades competentes quienes esclarecerán este vil y cobarde asesinato”, relató.

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Tras conocerse este vil hecho, la Alcaldía de Anorí emitió un mensaje en sus redes sociales en el que manifiesta, “comandante, su voz se apaga entre nosotros, pero estamos seguros que su ejemplo permanecerá siempre en nuestro corazón. Su entrega desinteresada, su valentía en los momentos más difíciles y su inmenso amor por nuestra tierra dejaron una huella imborrable en Anorí”.

"A su familia, amigos y compañeros de servicio, les expresamos nuestra más profunda solidaridad. Que Dios nos conceda fortaleza en este momento de inmenso dolor. Descanse en paz comandante. Su misión en la tierra fue cumplida con honor”, afirmaron desde la Administración Municipal.