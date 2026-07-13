Rescatan a 10 perros víctimas de maltrato dentro de una vivienda en Medellín

En Medellín hay indignación, luego de que fueron hallados 10 perros que permanecían en condiciones de grave deterioro en una vivienda del barrio Bello Oriente. La intervención fue adelantada por uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental en coordinación con la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal.

Durante la inspección, las autoridades encontraron a los animales con un avanzado estado de caquexia, una condición asociada a una pérdida extrema de peso y masa corporal. Además, permanecían en un espacio con acumulación de excretas y orina, escasa iluminación, presencia de pulgas y otras condiciones insalubres que representaban un alto riesgo para su integridad física.

La capitán Stéfanny Rodríguez, de la Seccional de Carabineros y Protección Animal, indicó que los animales quedaron bajo la protección del Centro de Bienestar Animal La Perla, donde reciben atención veterinaria especializada.

"Fueron rescatados 10 caninos que permanecían en condiciones inadecuadas y con evidentes signos de deterioro físico. Durante la intervención, los uniformados evidenciaron que los animales presentaban una condición corporal extremadamente baja", aseguró la uniformada.



Tras el procedimiento, los 10 perros fueron trasladados a La Perla, donde son sometidos a valoraciones médico-veterinarias para determinar su estado de salud e iniciar un proceso integral de recuperación, con el propósito de garantizar su bienestar y rehabilitación.

De acuerdo con la legislación vigente, los propietarios de los caninos podrían enfrentar sanciones administrativas que incluyen multas de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, las autoridades evaluarán si existen méritos para iniciar investigaciones por posibles conductas constitutivas de maltrato animal.