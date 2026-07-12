Personería de Medellín alerta riesgo de hipersexualización por convocatoria a reinados de niños

Las convocatorias para concursos de belleza infantiles y juveniles pusieron en alerta a la Personería de Medellín. La entidad manifestó su preocupación porque, pese a los cuestionamientos realizados desde diferentes sectores, continúan apareciendo en redes sociales invitaciones para vincular a menores de edad a este tipo de certámenes, una práctica que, según advirtió, puede afectar el ejercicio pleno de sus derechos.

El pronunciamiento realizado desde el Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad, alertó sobre los efectos que generan estos escenarios al exponer a la población infantil y adolescente a patrones estéticos propios de la vida adulta, desplazando valores inherentes de su etapa.

Según Manuela Gutiérrez, coordinadora del Observatorio, la problemática ha cobrado mayor relevancia luego de que se conociera que una corporación continúa promocionando estos eventos, inclusive utilizando símbolos institucionales sin autorización.

"Esta población es de especial protección, donde juntos debemos de trabajar por entornos seguros que cuiden su bienestar y su entorno social. La Personería Distrital de Medellín adelantará acciones de seguimiento para proteger sus derechos", aseguró Gutiérrez.



Según la funcionaria, cualquier actividad que involucre a menores debe estar orientada a garantizar su protección integral y respetar el principio del interés superior del niño, evitando escenarios que puedan aumentar su exposición a riesgos.

Desde la Personería destacaron que esta postura es consecuente con los manifestado por la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes de Medellín, que meses atrás rechazó la realización de estos certámenes al considerar que favorecen la normalización de la hipersexualización y pueden convertirse en un factor que incremente la vulnerabilidad frente a varias formas de violencia y explotación.