Ladrones robaron computadores y comida de fundación que atendía menores vulnerables de Medellín

La Fundación Sueños y Huellas lleva más de 12 años trabajando con niños, mujeres y familias en condición de vulnerabilidad en Medellín y hoy atraviesa por uno de sus momentos más complicados por cuenta de inescrupulosos que los robaron y dejaron a los menores sin comida.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que delincuentes ingresaron en dos oportunidades diferentes al centro de atención y se llevaron varios equipos tecnológicos como computadores y una cámara profesional.

Según la Fundación Sueños y Huellas, el primero hecho ocurrió hace una semana y allí hurtaron los computadores que eran usados por jóvenes vulnerables de la capital de Antioquia para poder hacer trabajos, mientras que la cámara era utilizada para registrar la atención de las personas y poder mostrar la labor en redes sociales.

Sin embargo, lo más ha causado indignación en Medellín es que en las últimas horas otro ladrón más ingresó a las instalaciones y se llevó parte de la comida con la que día a día atienden a familias enteras que no tienen la posibilidad de tener alimentos en sus viviendas, por lo que recurren a la solidaridad de la Fundación Sueños y Huellas para poder alimentarse.



De momento, y ante la tranquilidad de saber que los alimentos llegarán nuevamente y podrán atender a la población vulnerable, la preocupación radica en los equipos tecnológicos, ya que al centro de atención no tener ingresos fijos, volver a tener los recursos para adquirir computadores o cámaras es uno de los retos más complicados que deberán asumir.

Se espera que las autoridades correspondientes avancen en las investigaciones para poder dar con el paradero de los ladrones que azotaron durante una semana a la Fundación Sueños y Huellas y se haga justicia con este caso que ha generado preocupación y dolor en la capital de Antioquia.