Capturaron a tres presuntos atracadores en Medellín: habrían robado más de 45 millones

La ofensiva de las autoridades contra el hurto en Medellín permitió la captura de tres presuntos delincuentes, quienes realizaban atracos en varios sectores de la ciudad. Los implicados habrían afectado el patrimonio de ciudadanos por más de $45 millones.

Los procedimientos, desarrollados en los barrios Manrique y Villa Hermosa, en la capital de Antioquia, fueron resultado de investigaciones realizadas en un trabajo articulado entre la Administración Distrital, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Durante varios meses, integrantes de la Seccional de Investigación Criminal analizaron información, realizaron entrevistas y reconocimientos fotográficos, y recopilaron elementos materiales probatorios que permitieron identificar y judicializar a los presuntos responsables.

Entre los casos esclarecidos se encuentran robos mediante intimidación con arma de fuego, raponazo y rompimiento de vidrios de vehículos, modalidades utilizadas para apoderarse de motocicletas, celulares, joyas y otros elementos de valor. El general Henry Bello, comandante de la Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó uno de los operativos de captura.



"En otro procedimiento en Villa Hermosa fue capturado Freddy Gómez mediante orden judicial, un delincuente de 44 años conocido con el alias de 'Chiquito'. Pertenece a un grupo delincuencial de crimen organizado de nombre La Roja, que se dedica a cometer hurtos a persona en la ciudad de Medellín", señaló el oficial.

La contundencia del material probatorio presentado ante la justicia permitió que los tres capturados fueran cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de hurto calificado y agravado.