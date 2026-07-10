Procuraduría indaga a funcionarios de la Defensoría por mural pintado en Medellín sin permisos

La Procuraduría abrió indagación preliminar por la presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo en la intervención de un mural cerca a La Alpujarra el pasado 4 de julio. La actuación del ente de control busca identificar a responsables y el mérito para abrir un proceso disciplinario.

Un nuevo capítulo del polémico mural pintado hace menos de una semana cerca a La Alpujarra y que, al parecer no contaba con los permisos de las autoridades, se abrió tras recientes acciones de la Procuraduría General.

Luego de la carta enviada al ente de control por parte del alcalde Federico Gutiérrez, la institución del Ministerio Público anunció la apertura de una indagación preliminar por la presunta participación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo en la intervención artística realizada el pasado 4 de julio en el puente vehicular de la Avenida Ferrocarril con San Juan.

Según el documento de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, la actuación referida buscará verificar la ocurrencia de los hechos, así como establecer la identificación de los servidores públicos que pudieron haber intervenido y determinar las circunstancias que rodearon su presencia en el lugar.



“La finalidad no es determinar la legalidad y legalidad de la intervención realizada sobre el espacio público, sino únicamente esclarecer los hechos relacionados con la eventual intervención de servidores públicos de la Defensoría del Pueblo y establecer si existen méritos para la apertura de una investigación disciplinaria”, se lee en el documento.

El alcalde Federico Gutiérrez ya había rechazado estos hechos, pues según él, además de no estar autorizado, el mural hacía referencia a asuntos emparentados con la extrema izquierda internacional como el movimiento Antifa y la Carta de Argel.

“Yo como alcalde de Medellín tengo que hacer cumplir la norma. En Medellín tenemos una reglamentación frente a la utilización del espacio público y algunos han confundido vandalismo con arte. Eso nada tiene que ver”, aseguró.

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En su actuación, la Procuraduría solicitó a la Defensoría explicar si hubo presencia de funcionarios en el lugar, sus razones para estar allí y si rindieron algún tipo de informe institucional con esa actividad.

De igual manera, fueron vinculadas la Personería Distrital y la Policía Nacional para que relacionaran las identidades de los servidores que pudieron intervenir en la situación.