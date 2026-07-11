Enviaron a la cárcel a hombre que intentó activar explosivo en Plaza de Botero de Medellín

Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un ciudadano venezolano de 39 años, quien fue capturado el pasado viernes 3 de julio tras intentar detonar un artefacto explosivo en la Plaza de Botero de Medellín.

El sujeto deberá responder por los delitos de terrorismo, así como de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos.

Esta historia comenzó cuando el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional llegó hasta las inmediaciones de este sitio emblemático y uno de los más visitados por turistas, lograron ubicar un bolso donde incautaron una barra de pentolita, un potente explosivo compuesto de alta potencia, además un rollo de cordón detonador y cinco cilindros con conexión eléctrica.

Asimismo, el hombre trasladaba un extintor alterado con cableado externo, un medidor de continuidad, un soldador, dos dispositivos de comunicación por radio y dos teléfonos móviles, instrumentos que supuestamente se destinarían a la activación de los mismos.



Las autoridades buscan determinar el blanco exacto del atentado y si el implicado actuaba en complicidad con redes terroristas o bandas criminales que operan en Antioquia.