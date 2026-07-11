Medellín tendrá este domingo cierres viales que afectarán la movilidad en el sur de la ciudad

La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció cierres viales temporales para este domingo 12 de julio debido a la realización de la Allianz Running 15K, una competencia atlética que reunirá a cerca de 4.000 corredores. Las restricciones afectarán varios corredores estratégicos del sur de la ciudad durante la mañana.

Vías cerradas este domingo en Medellín

De acuerdo con la Administración Distrital, la carrera se disputará entre las 6:30 de la mañana y las 9:00 de la mañana, con salida y llegada a la altura de la Universidad EAFIT. El recorrido obligará a implementar cierres y desvíos para garantizar la seguridad de los participantes y de los demás actores viales.

Los cierres viales estarán vigentes entre las 6:00 de la mañana y las 9:30 de la mañana en los corredores por donde transitará la competencia. Además, la Secretaría de Movilidad advirtió que varias rutas del transporte público podrían presentar modificaciones durante el desarrollo del evento.

Las afectaciones a la movilidad comenzarán incluso antes de la carrera. El montaje logístico iniciará el sábado 11 de julio a las 11:00 de la noche y se extenderá hasta el domingo 12 de julio al mediodía sobre la carrera 48 (avenida Las Vegas), entre las calles 4 Sur y 10 Sur, en la calzada occidental.



Cierres viales en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos planear sus desplazamientos con suficiente anticipación, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y consultar los canales oficiales para conocer el estado de las vías en tiempo real.

Para acompañar la jornada deportiva, 40 agentes de tránsito estarán desplegados a lo largo del recorrido con el fin de orientar a conductores, apoyar los desvíos y garantizar una movilidad segura tanto para los corredores como para peatones y demás usuarios de las vías.