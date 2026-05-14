Maluma lanzará su nuevo álbum con un evento gratuito en la Plaza Botero de Medellín

Maluma estará nuevamente en Medellín, pero esta vez para presentar ante a sus fanáticos el nuevo álbum Loco X Volver con un ingrediente bastante llamativo para los seguidores del cantante paisa: será un evento gratuito en Plaza Botero.



¿Cómo asistir al concierto gratuito de Maluma en Medellín?

Aunque pocos detalles se han conocido sobre el evento, se sabe que será este jueves 14 de mayo desde las 4:00 de la tarde y que los interesados en asistir deberán inscribirse previamente en TuBoleta Pass, esto para evitar alteraciones al orden público.

En la invitación que le ha hecho Maluma a su fanáticos, se logra ver que la tarima en donde el cantante estaría con varios artistas invitado, estará ubicada al frente del Museo de Antioquia y que tendrá cuatro entradas diferentes, además de algunas pantallas para ver mejor el show.

Dentro del álbum Loco X Volver hay 14 canciones en donde destacan colaboraciones con Ryan Castro, Kany García, Luny Tunes, Grupo Frontera, Lenny Tavares, Justin Quiles, Beéle, Arcángel e, incluso, una de ellas que había grabado con Yeison Jiménez semanas antes de la muerte del cantante de música popular.

Debido a la magnitud del evento y ante la masiva llegada de personas hasta Plaza Mayor, el Metro de Medellín anunció una operación comercial exclusiva hasta las 11:30 de la noche, con medidas como, por ejemplo, a partir de las 11:00 de la noche la entrada de usuarios solo se hará por la Estación Parque Berrío.



Por último, para la salida de los pasajeros estarán habilitadas las estaciones Niquia, Bello, Madera, Acevedo, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Estadio, Santa Lucía y San Javier.