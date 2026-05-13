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Así es la Cívica que el Metro de Medellín diseñó en homenaje a Maluma: puntos para adquirirla

La iniciativa hace parte de las ediciones especiales que ha desarrollado el Metro de Medellín previamente con otros artistas del género urbano de la ciudad.

Cívica de Maluma.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 13 de may, 2026

El Metro de Medellín presentó una nueva edición de su tarjeta Cívica conmemorativa, esta vez inspirada en el artista colombiano Maluma, bajo el nombre “Loco X Volver”, una pieza de colección que estará disponible para los usuarios del sistema a partir del 13 de mayo.

La iniciativa hace parte de las ediciones especiales que ha desarrollado el Metro de Medellín a través de su tarjeta Cívica, un medio de pago que en esta ocasión incorpora una estética alusiva al cantante paisa, en una producción limitada pensada para usuarios y coleccionistas.

¿Cuánto vale la cívica de Maluma?

La tarjeta tendrá un valor de $12.100 y no incluye recarga inicial. Además, su venta estará limitada a dos unidades por persona y estará disponible, desde este mismo miércoles 13 de mayo, hasta agotar existencias, según informó la entidad.

Cívica Maluma estación.

¿Dónde comprar la cívica de Maluma?

Los usuarios podrán adquirirla en los puntos de venta de las estaciones Niquía, Bello, Acevedo y Caribe (noroccidente), así como en Universidad, San Antonio, Estadio y Poblado. La recarga podrá realizarse posteriormente en canales físicos y digitales del sistema.

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Este tipo de ediciones especiales de la Cívica se han convertido en una estrategia recurrente del Metro para conectar con diferentes públicos a través de colaboraciones culturales y referencias a figuras de la música urbana como Maluma, uno de los artistas más reconocidos de Medellín. Anteriormente, el propio Metro de Medellín ya realizó esta misma alianza con otros cantantes de reguetón como Karol G, Feid y Ryan Castro, previo a sus conciertos en Medellín, por lo que para muchas personas este elemento se convierte también en un coleccionable.

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